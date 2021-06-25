ALS’nin ilk evrelerinde hareketlerde güçlük ortaya çıkıyor

Merkezi hudut sisteminde, omurilik ve beyin sapı bölgelerinde motor hudut hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalık olan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), kişinin ömür kalitesini etkiliyor. Hastalığın birinci evrelerinde anahtar çevirmede zorlanma, tarak, mouse ve kalem kullanma üzere ince marifet gerektiren hareketlerde zahmet olduğunu belirten uzmanlar, kimi hastalarda ise yutma zahmeti ve konuşma bozukluğu görüldüğüne dikkat çekiyor. Uzmanlar hastalığın bir tabip takibinde izlenmesinin kıymetine işaret ediyor.

21 Haziran Dünya ALS Günü olarak anılıyor. Merkezi hudut sisteminde, omurilik ve beyin sapı bölgelerinde motor hudut hücrelerinin (nöronlar) kaybından ileri gelen bir hastalık olan Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS), tıpkı vakitte motor nöron hastalığı olarak da biliniyor. Dünya ALS Günü’nde hastalıkla ilgili bilgi vermek ve farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, Dünya ALS Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada hastalığa ait bilgiler verdi.

Kaslarda güçsüzlük, seyirme ve incelme görülür

ALS’nin Amyotrofik Lateral Skleroz denilen hastalığın kısaltılması olduğunu belirten Dr. Celal Şalçini, “İnsanın kol ve bacak üzere uzuvlarına, konuşma kaslarına giden motor sonların tutulumuyla bağlantılı bir rahatsızlıktır. Duyu sistemiyle ilgili bir bozukluk olmaz yani bu hastalar hissizlik ya da uyuşma üzere benzeri bir şikayet duymadan yalnızca kaslara giden hudutların bozukluğu olduğu için hastalarda kaslarda güçsüzlük, seyirme, incelme üzere düşünceler ve şikayetler olur.” dedi.

Anahtar çevirmede zorluk yaşanıyor

Hastalığın birinci evresinde sakarlık diye tanım edilen davranışların ortaya çıkabildiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Ekstremiteler yani uzuvların uçlarındaki kasların beceriksizliği başlar. Bilhassa özellikle anahtar çevirmede, tarak ve mouse kullanmada, kalem kullanma üzere ince maharet gerektiren hareketlerde zahmet olur. Birinci başta sakarlık diye tanım ederler hastalar. Daha sonra güçsüzlük olur. Daha sonra o kasların ve üstteki kasların incelmesiyle ilerleyen bir hastalıktır.” diye konuştu.

Yutma zahmeti ve konuşma bozukluğu da ortaya çıkabiliyor

ALS hastalığında kimi vakit yutma zahmeti, konuşma bozukluğu üzere şikayetlrin de görülebildiğini belirten Dr. Celal Şalçini, “Bazen de hastalık blumer dediğimiz yutma ve ağız etrafında ve geniz kaslarının tutulumuyla başlar. Bu hastalar kısık konuşma, konuşma bozukluğu, yutma zahmeti, lisanda incelme ve lisanda seyirme üzere yakınmalarda bulunabilir.” dedi

Birçok faktörün neden olduğu bir hastalık

ALS hastalığının çok az bir kısmının genetik ve ailesel olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Hastalığın öteki kısmı da genetik yatkınlıkla birlikte, birçok faktörün toplamıyla oluşan bir hastalıktır. Tek başına genetik ya da otoimmun olduğunu söyleyemeyiz.” dedi.

ALS hastalığının kesinlikle hekim denetiminde olması lazım

ALS hastalığının kesin bir tedavisi olmadığını fakat araştırmaların devam ettiğini kaydeden Dr. Celal Şalçini, kelamlarını şöyle tamamladı:

“Biz de ümitle sonuçlarını bekliyoruz. ALS hastalarının mutkaka bir tabip denetiminde ve takibinde olması lazım. Yutma zahmeti, kas güçsüzlüğü ilerleyebiliyor. Bazen diyafram ya da teneffüs kaslarını da tutabiliyor. Teneffüs kaslarının yakın takibi ve beslenme takibi, ek öbür bir hastalık olma ihtimali takibi kıymetli. ALS’nin yanında oluşan öteki hastalıklar var, onların eşlik edip etmediğini de takip edilmesi gerekir.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı