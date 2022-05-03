Altay’da olaylı kongrenin yankıları sürüyor

Darp edilen Altay Genel Kurul Üyesi Erman Pektok süreci ve yaşananları anlattı!

Altay’da Ekmekçioğlu’nun istifasının ardından adaysız gidilen ve büyük olaylara sahne olan kongrenin yankıları sürüyor. Yaşananların ardından kongrede darp edilen genel kurul üyelerinden Doçent Doktor Erman Pektok’tan önemli açıklamalar geldi. Ekmekçioğlu dönemini özetleyen Pektok, kongre süreci, salonda yaşananlar ve tartışmalı ibra oylamasına dair çarpıcı mesajlar verdi.

İzmir’in köklü kulübü Altay’da Özgür Ekmekçioğlu’nun istifasının ardından adaysız gidilen ve büyük olaylara sahne olan kongrenin yankıları sürüyor. Ekmekçioğlu’na muhalif üyelerin ibraya karşı konuşması sırasında çıkan olaylarda kongre üyelerinden bazıları darp edilmiş, oturum Altay tarihine kara bir leke olarak geçmişti. Yaşananların ardından kongrede darp edilen genel kurul üyelerinden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doçent Doktor Erman Pektok’tan önemli açıklamalar geldi. Ekmekçioğlu dönemini özetleyen Pektok, kongre süreci, salonda yaşananlar ve tartışmalı ibra oylamasına dair çarpıcı mesajlar verdi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

ŞEFFAFLIK ÇAĞRILARINI YANIT VERMEDİ

1914 yılında kurulan Altay, Cumhuriyet’in kurucu unsurlarından birisi. Bu yıl hazırladıkları tribün gösterisinde sergiledikleri Kuva-yı Milliye koreografisinde de bunu gösterdiler. Altay, 2016 yılında 3. Lig’e kadar gerilemiş ve Başkan Cihangir Marmara’nın sağlık sorunları sebebi ile başkanlığı genç yönetim kurulu üyesi Özgür Ekmekçioğlu devralmıştı. Altay, Ekmekçioğlu yönetiminde sportif başarı anlamında yükselen bir grafik sergiledi ve beş yılda üç lig yukarı tırmanarak herkesin alışkın olduğu Süper Lig’e geri döndü. Ancak başkanın özellikle son iki yılda sergilediği yönetim anlayışı ciddi eleştiri konusu oluyordu. Bu eleştirilerin temel nedeni Ekmekçioğlu döneminde kulüp borcunun 18 milyon Türk Lirası’ndan 375 milyon Türk Lirası’na yükselmiş olmasıydı. Ekmekçioğlu, şeffaflık çağrılarına yanıt vermiyor ve tüm ısrarlara karşın sadece mali konuların görüşüleceği bir genel kurul toplantısı yapmıyordu.

O AÇIKLAMA RAHATSIZLIKLARI TIRMANDIRDI

2021 yılında gelen 1. Lig şampiyonluğunun ardından 28 Haziran 2021’de yapılan genel kurul öncesi, Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar’ın başka bir aday çıkmasına izin vermeyiz açıklaması camiadaki rahatsızlıkları daha da artırmıştı. Böylece tek adaylı olarak yapılan bu genel kurulda kulüp borcu da 174 milyon Türk Lirası olarak açıklanmıştı.

KANUNLAŞMASINA GÜNLER KALA BIRAKTI, BORÇ 340 MİLYON OLARAK AÇIKLANDI

Süper Lig’de, fırtına gibi başladığı sezonda ilk yedi haftanın ardından çok kötü bir performans sergileyen Altay, küme düşmesi en olası takımlardan birisi oldu. 7 Nisan 2022’de Başkan Ekmekçioğlu istifa ettiğini açıkladı. Bu istifanın ardından camiada kulübün borcu yeniden yüksek sesle sorgulanır oldu. Genel Kurul öncesi küme düşmesi neredeyse kesinleşmiş Altay’ın borcu, 340 milyon Türk Lirası olarak açıklandı ve bu şartlar altında Mustafa Necati ve Vasıf Çınar’ın koltuğuna aday çıkmadı.

KRİTİK DETAY: ÜYE SAYILARI ARASINDA BÜYÜK FARK VARDI!

28 Nisan 2022’de genel kurul gergin bir ortamda başladı. Sosyal medyada yürütülen yönetimin ibra edilmemesi kampanyası Ekmekçioğlu ve çevresini rahatsız etmişti. Salonda daha önce Altay camiasında hiç görülmemiş simaların çokluğu ve bu kişilerin boyunlarında genel kurul üyesi kartlarının asılı olması Altay’a yıllarını vermiş kişileri rahatsız etmişti. Çünkü denetim kurulu raporundaki üye sayısı ile hazirun listesindeki üye sayısı arasında büyük fark vardı.

İBRA EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ ANDA SALON KARIŞTI!

Divan Kurulu oylamasının üç kez yapılması bir şeylerin ters gittiğinin göstergesiydi. Polat Özen ve Nedim Ekmekçiler ilk oylamada evet çıkmasına karşın divan kuruluna alınmamıştı. Yönetim adına yapılan faaliyet raporu sunumundaki üslup ve genel kabul görmeyen bilgiler eski başkanlardan Mehmet Erdoğan ve genel kurul üyesi Berk Hızlıateş’i rahatsız etmiş ve söz alarak rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Bir sonraki söz hakkı genç genel kurul üyesi Eren İlbi’nindi. İlbi, transfer politikasındaki hatalar sonucu dağ gibi olan borç sebebi ile yönetimin ibra edilmemesi gerektiğini dile getirdiği anda salon karıştı ve Altay tarihinde görülmemiş olaylar yaşandı. İddialara göre bir çoğu Ekmekçioğlu ailesinin şirketlerinde çalışan yeni genel kurul üyeleri kulübün herkesçe takdir edilen önemli simalarını darp ettiler. Darp edilen isimler sağlık raporlarını da alıp şikayetçi oldular ve konu artık yargıya taşındı.

ÜYELER SALONU TERK ETTİKTEN SONRA OYLANDI

Olaylar sırasında çılgına dönen ve ortamı daha da alevlendiren Özgür Ekmekçioğlu, tarihte görülmemiş şekilde kişileri hedef gösterdi ve hakaretler savurdu. Bu sıralarda Divan Kurulu Başkanı Erdinç Altınyeleklioğlu genel kurulun ertelendiğini duyurmasına karşın sonrasında devam edildi. Çoğu genel kurul üyesi salonu terk ettikten sonra ve gerekli sükunet ortamı sağlanmadan ibra oylaması yapıldı ve ibra edilme kararı çıktı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı