Alternatif Bank 2022 1. Çeyrek Finansal Sonuçları

Alternatif Bank 2022 yılının ilk çeyreğinde kârlılığını arttırarak

istikrarlı büyümeye devam etti

Alternatif Bank, 2022’in ilk çeyreğine yönelik finansal sonuçlarını açıkladı. “Basiretli Bankacılık” anlayışıyla, kredi riskini başarılı bir şekilde sektör ortalamasının altında tutup aktif kalitesini dikkate değer ölçüde arttıran Alternatif Bank’ın konsolide rakamlara göre aktifleri 54 milyar TL, nakdi ve gayri nakdi kredilerde ekonomiye sağladığı destek ise 46 milyar TL oldu. Kredi hacmini de 2021 yılı sonuna göre 15 büyütmeyi başaran Alternatif Bank’ın net kârı da 132 milyon TL olarak gerçekleşti.

Alternatif Bank’ın 2022 yılının ilk çeyreğinde konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, 2021 yıl sonuna göre 7’lik artışla 54 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dâhil) ve gayri nakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise geçtiğimiz yılın sonuna göre 10’luk artışla 46 milyar TL oldu. Mevduat hacmini 28,1 milyar TL düzeyine çıkaran Alternatif Bank, bilançosundaki büyümenin yanında aktif kalitesini geliştirmeye devam etti. Bu doğrultuda, sektör ortalamasının altında seyreden takibe dönüşmüş alacaklar oranını birinci çeyrek itibarıyla 2,4 seviyesine düşürerek dikkate değer bir performans ortaya koydu. Bankanın bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu ise 23,43 olarak gerçekleşti. 2022 ilk çeyrek itibarıyla ortaya koyduğu başarılı performansla, Alternatif Bank’ın konsolide net dönem kârı ise 132 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Basiretli duruşumuzla bilançomuzu büyütürken aktif kalitemizi arttırmaya devam ediyoruz”

2022’nin ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, “Bu yıl Alternatif Bank’ın Türk bankacılık sektöründeki 30. yılını kutlarken, Bankamız için belirlediğimiz uzun dönemli hedeflere güçlü adımlarla ilerlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Makroekonomik belirsizliklerin devam ettiği 2022’nin ilk çeyreğini, basiretli bankacılık anlayışımızla müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ekonomiye yarattığımız değeri arttırarak, başarılı şekilde geride bıraktık. Bilançomuzu büyütürken eşzamanlı olarak aktif kalitemizi daha da iyileştirmeyi başardık. Bununla birlikte Türk Lirası cinsi mevduat hacminde 33’lük ciddi bir gelişim gösterdik. Bu başarılı tablo bir yandan sağlıklı büyümemize ve kârlılığımıza olumlu etki ederken, diğer taraftan müşterilerimize, paydaşlarımıza ve ekonomiye daha fazla katkı sunmamıza imkân tanıyor.” dedi.

“Dijitale yaptığımız yatırımlar yeni müşteri kazanımı olarak geri dönüyor”

Alternatif Bank’ın performansında Bireysel ve Dijital Bankacılık alanında yapılan yatırımların önemine de vurgu yapan Kaan Gür: Bireysel bankacılık, bizim için dijitalle insana dokunmayı en iyi harmanlayan banka olarak öne çıkmayı hedeflediğimiz bir büyüme alanı… Nitekim teknoloji ve müşteri analitiğine yaptığımız sistemli yatırımların sonucunu müşteri tabanında genişleme ve mevduat hacminde artış olarak görüyoruz. 2021 yılında müşterilerimizin 36’sını dijitalden kazanırken, 2022 yılı Mart ayında büyük bir sıçrayış gerçekleştirerek dijitalin payını 55’e yükselttik. Toplam dijital kazanım payı içinde görüntülü görüşme ile kazandığımız müşterilerimizin payı da 66 oldu. Dijital kanallarımızın getirdiği ivmeyi, VOV Hesap ve Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabına yönelik çalışmalarla destekledik. Bireysel müşterilerimize avantajlar sağlayan VOV Hesap mevduat hacmi, yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 3 kat büyüyerek bu zamana kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ürününü ülkemizde dijital kanaldan kullanıma açan öncü bankalardan biri olduk ve bu alanda da müşterilerimize Alternatif Bank farkını yaşattık.” diye konuştu.

“Ekosistem Bankacılığı yaklaşımıyla müşterilerimizde derinleşiyoruz”

Alternatif Bank’ın son dönemde ağırlık verdiği Ekosistem Bankacılığı konusuna da değinen Genel Müdür Kaan Gür, “Bankacılık sektöründe giderek daha sık duymaya başladığımız ve bizim de Alternatif Bank olarak odaklandığımız diğer bir alan da ‘ekosistem bankacılığı’ olarak öne çıkıyor. Dijital kanallarda ürün ve hizmetlerimizi geliştirerek, iş ortaklıkları yaratarak, müşterilerimiz ve onların değer zincirlerine uçtan uca tasarlanmış, bütünsel hizmetler sunmak stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz uygulamaların prestijli ödüllerle taçlanması ise bize ayrı bir gurur veriyor. Bankamız “Ekosistem Bankacılığı” projesiyle bu alandaki önemli organizasyonlardan olan “IDC Türkiye Finans Teknoloji Ödülleri” kapsamında ödüle layık görüldü. Ekosistem Bankacılığı projesiyle, karşılıklı yaratılan katma değerden yola çıkarak müşterilerimize kredi ve fiyatlandırma süreçlerinde etkin ve fayda yaratıcı çözümler sunmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı