Alternatif Bank Diners Club Card 5. Yılını Kutluyor

Global çapta sunduğu seyahat ve restoran ayrıcalıklarıyla dünyanın en seçkin kredi kartı programlarından olan Diners Club, Alternatif Bank’la devam eden iş birliğinin 5. yılını yenilenen tasarımı ve kart sahiplerine ekstra mil armağan eden özel bir kampanyayla kutluyor. Dünyada 200 ülkede 47 milyondan fazla üye iş yerinde geçerli olan Alternatif Bank Diners Club Card, 1000’in üzerinde havaalanı lounge’undan fiyatsız yararlanma imkânı sunuyor. Üstelik Diners Club Card, temassız özelliğiyle kart sahiplerine inançlı ve pratik bir alışveriş sağlarken, TROY altyapısına ahengi sayesinde Türkiye’deki tüm POS aygıtlarında süratli ve sıkıntısız bir biçimde kullanılabiliyor.

Denetimli olağanlaşma süreciyle birlikte seyahat ve tatil planları yapanlara yönelik 5. yıl özel kampanyası kapsamında, Alternatif Bank Diners Club Card sahipleri 31 Temmuz’a kadar tek seferde yapacakları her 500 TL ve üzeri harcamalarına ekstra 5000 mil kazanıyor. Kampanya devrinde elde edecekleri 15.000’e kadar ekstra mil ile alan vergisi dâhil istedikleri havayolundan fiyatsız bilet satın alabiliyor. Mil bakiyesinin kâfi olmaması halinde ise bilet harcamalarının kalan kısmını kredi kartı harcaması formunda tamamlayabiliyor. İkram miller, uçak biletinin yanı sıra konaklama ve havaalanı transfer hizmeti satın alımlarında da kullanılabiliyor.

Diners Club Card’ın Alternatif Bank bünyesindeki 5. yılını kıymetlendiren Kişisel ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, “Alternatif Bank olarak yenilikçi eser ve hizmetlerimizle, müşterilermize kendilerini özel hissedecekleri bir bankacılık tecrübesi yaşatmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Dünyanın en esaslı ve saygın kart programlarından biri olan Diners Club ile son 5 yıldır müşterilerimize seyahat ve yeme-içme alanında özel ayrıcalıklar sunuyoruz. Türkiye’de tek temsilcisi olduğumuz Diners Club Card’ın Bankamızdaki 5. yılını yenilenen dizaynıyla birlikte özel bir kampanya yaparak kutluyoruz. Bu kampanyamızla Alternatif Bank Diners Club Card sahipleri, alışverişlerinden kazanacakları ekstra milleri seyahatlerinde uçak bileti, havaalanı transfer hizmeti yahut konaklama halinde kullanmanın keyfini yaşayacak. Alternatif Bank olarak önümüzdeki periyotta sunduğumuz ayrıcalıklar, dijital hizmetler ve üst seviye tecrübe ile ferdi segmentteki büyüme seyahatimize devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı