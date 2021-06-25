Alternatif yola 1.5 km’lik yağmur suyu hattı!

Lüleburgaz Belediyesi’nin kentin kuzeyinden gelen trafiği direkt Edirne Caddesi’ne bağlayacak ve Tarihi Taş Köprü’nün kurtuluşunda kıymetli bir yeri olacak olan alternatif yolda, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından 1,5 kilometrelik yağmur suyu sınırı çalışması başlatıldı.

Lüleburgaz Belediyesi’nin kent trafiğini rahatlatmak için geçtiğimiz yıl üretimine başladığı alternatif yolda çalışmalar tüm süratiyle devam ediyor. Tamamlandığında Pınarhisar’dan gelen şoförleri direkt Edirne Caddesi’ne bağlayarak kentin kuzey kısmındaki trafiği kıymetli ölçüde rahatlatacak olan alternatif yolda yağmur suyu çizgisi çalışması başlatıldı.

1.5 kilometre uzunluğunda

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü gruplarınca gerçekleştirilen 1.5 kilometre uzunluğundaki sınır çalışmasının çabucak akabinde kanalizasyon sınırı üretimine başlanacak. Bahisle ilgili açıklamalarda bulunan Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü işçisi Caner Yaşa, “Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü olarak burada yağmur suyunu alabilmemiz için öncelikli olarak yağmur suyu sınırı çalışmasına başladık. 1.5 kilometre uzunluğundaki bir çalışma olacak. Boru çapı olarak çeşitli ebatlarda olacak. Daha sonra da alternatif yolun kanalizasyon çizgisi çalışmasına başlayacağız. Kanalizasyon çizgisi tıpkı güzergahta olacak. Önceliğimiz yağmur suyu ve daha sonrası da kanalizasyon çizgisi olacak” dedi.

Taş köprüyü kurtaracak

Lüleburgaz Belediyesi’nin tüm hazırlıklarını sürdürdüğü alternatif yol, Devlet Su İşleri’nin yolun Lüleburgaz Deresi üzerindeki köprüleri yapmasıyla tamamlanacak. DSİ, köprüleri süratli bir biçimde yaparsa, Mimar Sinan’ın kıymetli yapıtlarından 450 yıllık tarihi taş köprünün yayalaştırılması karşısında hiçbir pürüz kalmayacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı