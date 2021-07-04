Altınordu’nun sağlığı Medicana’ya emanet

Türkiye’nin esaslı kulüplerinden Altınordu Futbol Kulübü’nün sıhhat sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi oldu. Sponsorluğun, Metin Oktay Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen imza merasimine katılan Altınordu Futbol Kulübü Lideri Seyit Mehmet Özkan, sportmen sıhhati konusunda muhtaçlık duydukları sağlam yol arkadaşını bulduklarını tabir ederken, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Türk futbolunun geleceğine değerli yatırımlar yapan Altınordu Futbol Kulübü’nün sıhhat sponsoru olmaktan gurur duyduklarını söz etti.

Manchester United örneği

Altınordu Futbol Kulübü Metin Oktay Yerleşkesinde gerçekleştirilen imza merasimi öncesi konuşan Altınordu Futbol Kulübü Lideri Seyit Mehmet Özkan, bu yeni birlikteliğin iki kuruma da uygunluklar getireceğini söyleyerek, “Sporcu sıhhati, profesyonel futbol bölümünde en önde gelen dayanak ögelerinden biri olmasına karşın, kulüplerimiz bu hususta yatırım yapmıyor yahut yapamıyor. Ünlü futbol insanı Alex Ferguson, Manchester United kulübünde geçirdiği 27 yıllık futbol hayatında üstün muvaffakiyetler elde etmelerinin arkasında yatan en değerli 2 ögenin, futbol akademisi ve sportmen sıhhati merkezi olduğunu söz etmiştir” dedi.

“Yüzde 100 yerliyiz”

Altınordu Futbol Kulübü’nün Türkiye’nin en geniş futbol tertibi olduğunu lisana getiren Seyit Mehmet Özkan, “A Ekibimiz ve akademimizin dışında 10 bini aşkın çocuğa spor yaptırmaktayız. Bu geniş tertipte, sportmen sıhhatinde sağlam bir yol arkadaşına gereksinimimiz vardı. Medicana Sıhhat Kümesi, yurt çapında 14 başka hastanesiyle bu topraklarda her yere kaliteli sıhhat hizmetleri götürme gayesi olan, motamot bizim üzere yüzde 100 yerli bir kuruluş. Medicana ile yollarımızın birleşmesinden çok memnunuz. Medicana Sıhhat Kümesi İdare Konseyi Lideri Sayın Dr. Hüseyin Bozkurt ve tüm çalışanlarına bu toprakların çocuklarına verecekleri takviyeler nedeniyle şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

“Önemli bir eksik tamamlandı”

Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise Medicana Sıhhat Grubu’nu temsilen, Altınordu Futbol Kulübü çatısı atında olmaktan çok keyifli olduklarını tabir ederek, “Biz Medicana Sıhhat Kümesi olarak, sıhhat ve sporun birbirinden farklı düşünülemeyeceğini çok yeterli biliyoruz. Bu nedenle hastanelerimizin bulunduğu çabucak her vilayette spor kulüplerine sıhhat sponsorluğu yaparak takviyede bulunmayı bir vazife bildik. İzmir hastanemizin birinci hasta kabulüne başladığı 2020 Eylül ayından bu yana İzmir’deki pek çok spor kulübünün sıhhat sponsoru olarak iş birliği mutabakatlarının altına imza attık. Fakat yaptığımız onca mutabakata karşın değerli bir eksik vardı ve o eksik kesim bugün tamamlandı. O eksik modül Altınordu Futbol Kulübü’ydü ve bugünden itibaren İzmir’de spora verdiğimiz dayanak manasında büyük resmi tamamladığımızı rahatlıkla söyleyebilirim” halinde konuştu.

“İyi birey, güzel vatandaş, düzgün futbolcu”

Altınordu Futbol Kulübü’nün, yalnızca İzmir’in değil, Türkiye’nin en esaslı kulüplerinden biri olduğunu söyleyen Seyit Mehmet Özkan, “Az çok futboldan anlayan çabucak herkesin önünde hürmet ile eğildiği, ideolojisi olan, Cumhuriyetle yaşıt bir kulüp. “İyi birey, uygun vatandaş, düzgün futbolcu” anlayışından hareketle, Türk futbolunun geleceğine kıymetli yatırımlar yapan Altınordu Futbol Kulübü’yle, sıhhat dalına yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin öncü sıhhat kümesi unvanını gururla taşıyan Medicana Sıhhat Kümesi ortasında imzalamış olduğumuz sıhhat sponsorluğu mutabakatına imza atmaktan büyük bir gurur duyuyorum” dedi.