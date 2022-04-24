Altınova’da başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandıAltınova’da başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandı

6. Hersek Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı Kocaeli Büyükşehir Başpehlivanı Hüseyin Gümüşalan oldu.

Altınova Belediyesince düzenlenen 6. Hersek Yağlı Güreşleri finalinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2 başpehlivanı Faruk Akkoyun ve Hüseyin Gümüşalan kozlarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi’nin iki başpehlivanın, zorlu rakiplerini yenerek birlikte finale kaldığı mücadelede Başpehlivanlığı kazanan isim Gümüşalan oldu.

BAŞPEHLİVANLIK MÜSABAKALARI GECE YAPILDI

Yalova’nın Altınova ilçesinde yağlı güreş heyecanı yaşandı. Hersek Er Meydanı’nda 13 boyda gerçekleşen güreşler kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Altınova Belediyesi’nin düzenlediği yağlı güreş organizasyonuna 4 Başpehlivan, 9 Başaltı olmak üzere 50 sporcu ile katılım sağladı. Miniklerde küçük, orta ve büyük boy mücadeleleri gündüz saatlerinde gerçekleştirildi. Ramazan ayı nedeniyle bu yıl güreşlerde ilk kez başpehlivanlık karşılaşmaları gece yapıldı.

KIRAN KIRANA MÜCADELE

Altınova Belediyesi tarafından Hersek Meydanı’nda verilen toplu iftarın ardından başpehlivanlık mücadeleleri başladı. 2009-2010 Kırkpınar Başpehlivanı Mehmet Yeşil, 2006 Kırkpınar Başpehlivanı Osman Aynur, 2021 Kırkpınar Başpehlivan üçüncüsü Faruk Akkoyun, Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, Hasan Cengiz, Yıldıray Akın, Nedim Gürel, Tanju Gemici, Ünal Karaman, Kaan Kaya ve Serhat Gökmen başpehlivanlık için kıyasıya mücadele verdi.

ALTINKEMERİN SAHİBİ GÜMÜŞALAN

6. Hersek Yağlı Güreşleri finaline Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin iki başpehlivanı Faruk Akkoyun ile Hüseyin Gümüşalan’ın mücadelesi damga vurdu. Başpehlivanlığı kazanan isim Gümüşalan oldu. Başpehlivan Hüseyin Gümüşalan’a altın kemeri Altınova ilçe protokolü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım birlikte taktı.

“HEDEFİMİZ KIRKPINAR’DA BAŞPEHLİVANLIK”

Gümüşalan, kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, “Bu yağlı güreşleri düzenleyen Altınova Belediye Başkanımıza, ağlarımıza, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kırkpınar’da da başpehlivanlığı almak için elimizden geleni yapacağız. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’e bizlere verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAŞALTI BİRİNCİSİ SEÇKİN DUMAN

Yağlı güreş mücadelesinde Başaltı’nda da yine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın adına güreşen Büyükşehir Kağıtspor Kulubü’nün yağlı güreşçisi Seçkin Duman rakibini yenerek birinci oldu.

KOCAELİ GÜREŞLERE DAMGA VURDU

Büyük Orta’da Hüseyin Özdemir, Deste Büyük’te Hayrettin Şen, Küçük Orta Küçük’te Ensar Bıyık, Küçük Orta Büyük Sinan Yıldız birinci oldu.

Gündüz yapılan Minik 1’de Ahmet Ali Bül, Minik 2’de Mustafa Yanmaz, Teşvik 1de Fahrettin Çelik, Teşvik 2’de Mustafa Ekin, Tozkoparan’da Kerem Uygun, Ayak’ta Barış Kemal Yiğit birinciliğe ulaşan isimler oldu. Yağlı güreş organizasyonunda büyük mücadelelerin sergilendiği güreşlerde kürsüye çıkan dört Başpehlivan’dan üçünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sporcularının olması güreşseverler tarafından, Kırkpınar İçin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ciddi bir hazırlık yaptığının kanıtı olarak değerlendirildi.