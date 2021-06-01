Altınyağ Madencilik, linyit kömürü alım sözleşmesi imzaladı

Altınyağ Madencilik ve Güç Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş, linyit kömürü alımına ait kontrat imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz ile Ento Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ortasında, Ento madenciliğe ilişkin Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan maden işletmesinden zenginleştirilmiş ve kırılmış olarak toplam 70.000 – 105.000 ton aralığında linyit kömürü alımına ait 31.05.2021 tarihinde kontrat imzalanmıştır. Şirketimiz, Ento Madencilik ile yapılan kontrat kapsamında alımını gerçekleştireceği zenginleştirilmiş ve kırılmış linyit kömürlerin, Çan 2 Termik A.Ş ile yapılan kömür teslimine ait kontratındaki teslimat yükümlülüğünün bir kısmını yerine getirmek üzere Çan 2 Termik A.Ş’ye satışını gerçekleştirecektir.”

Hibya Haber Ajansı