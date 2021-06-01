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Ana Sayfa Ekonomi 1 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Altınyağ Madencilik, linyit kömürü alım sözleşmesi imzaladı

Altınyağ Madencilik, linyit kömürü alım sözleşmesi imzaladı

Altınyağ Madencilik ve Güç Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş, linyit kömürü alımına ait kontrat imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz ile Ento Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ortasında, Ento madenciliğe ilişkin Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan maden işletmesinden zenginleştirilmiş ve kırılmış olarak toplam 70.000 – 105.000 ton aralığında linyit kömürü alımına ait 31.05.2021 tarihinde kontrat imzalanmıştır. Şirketimiz, Ento Madencilik ile yapılan kontrat kapsamında alımını gerçekleştireceği zenginleştirilmiş ve kırılmış linyit kömürlerin, Çan 2 Termik A.Ş ile yapılan kömür teslimine ait kontratındaki teslimat yükümlülüğünün bir kısmını yerine getirmek üzere Çan 2 Termik A.Ş’ye satışını gerçekleştirecektir.”

Hibya Haber Ajansı

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