Altınyıldız Classics Üniversiteli Öğrencilerle 100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi başlattı

Erkek giysi kesiminin öncü markası Altınyıldız Classics, sürdürülebilir dokumacılığa dayanak vermek maksadıyla kurulduğu günden beri etraf dostu projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Atık kumaştan kapsül koleksiyon

Altınyıldız Classics, tüm atık kumaşları renk ve içeriklerine nazaran ayrıştırarak, Uşak’ta bulunan “OEKO-TEX® Standart 100 ve Küresel Recycled Standard (GRS)” sertifikalı Haksa dönüşüm fabrikasında ipliğe dönüştürerek geri dönüşüme katkı sürecini daha kapsamlı formda yürütme kararı aldı. Daha evvel 13 ton geri dönüştürülmüş elyaf kullanarak 1 milyon 200 bin pet şişeyi kumaşa dönüştürenAltınyıldız Classics, yeni projeyle geri dönüşüm kumaşlardan bir kapsül koleksiyon oluşturmayı hedefliyor. Dönüşüm merkezi işbirliğini, mağazalarda eser toplama ayağında da sürdürecek olan Altınyıldız Classics, mağazalardan toplanan eserleri de makul aralıklarla Uşak dönüşüm fabrikasında ayrıştırarak tekrar dönüştürecek.

100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi

Altınyıldız Classics etraf dostu kontaklı projeleri kapsamında, Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Süreki Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği ile ‘ 100 Sürdürülebilir Vitrin Projesi’ başlattı. Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi önlisans, lisans, yüksek lisans ve SEM sertifika programı öğrencilerini kapsayan projenin birinci basamağında, öğrenciler firmanın stoklarında bulunan sürdürülebilir gereçleri kullanarak yılbaşı vitrini tasarlayacak.

Workshop’lar 23 Haziran 2021’de başladı

23-30 Haziran ve 3 Temmuz’da yapılacak workshop’lara iştirak gösteren öğrencilere; Doç.Dr. Sibel Onat Hattap, Doç.Dr. Kevser Gürcan Akbaş, Öğr.Gör. Pınar Salman, Dr.Öğr.Üyesi Başak Özdoğan, Doç.Fatma Öztürk Dönmez, Dr.Öğr.Üyesi Çağla Tulukçu, Doç.Dr.Öğr. Üyesi Ece Postalcı, Öğr.Gör. Derya Tecimer, Öğr.Gör. Ayşegül Erdin Pekmezci ve Arş.Gör. Reyhan Polat ’ın yanı sıra BR Mağazacılık Kurumsal irtibat Yöneticisi Uğur Gülce, Beymen Business Tasarım Müdürü Ahmet Korkmaz, Altınyıldız Classics Tasarım Müdürü Tuğba Uğuz, BR Mağazacılık Görsel Tasarım Müdürü Derya Delice ve Görsel Sunum Müdürü Özgür Dumantepe tarafından eğitimler verilecek.

Workshop’lara katılan öğrencilere takviye emelli burs verilirken sürdürülebilir vitrin materyalleri, kumaşlar, koliler, naylon torbalar, plastikler üzere aslında tüm dönüşebilen atık materyallerle yılbaşı vitrin tasarımı yapmaları istenecek. Seçilen dizaynlar; 3 büyük kentte belirlenen Altınyıldız Classics mağaza vitrinlerinde yılbaşı devri boyunca sergilenecek. Workshopa katılan tüm öğrencilere armağan çeki verilirken, vitrinde kullanılmak üzere dizaynları seçilen öğrencilere ise ayrıyeten para mükafatı takdim edilecek. Program kapsamındaki yetenekli adaylar, insan kaynakları aday havuzuna alınarak staj imkanı sağlanacak ve açık konumlar için pahalandırılacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı