Amadeus, Wingie Enuygun Group ile önemli bir ortaklık anlaşması imzalıyor

Lider seyahat pazaryeri Wingie Enuygun, uluslararası büyüme planlarını hayata geçirmek ve NDC ile perakende satışları artırmak üzere Amadeus teknolojisini kullanarak MENA bölgesinde büyümeye hazırlanıyor

Bu ortaklık ile Amadeus online seyahat lideri Wingie Enuygun Group’un en gelişmiş seyahat teknolojisini sunmasını sağlayacak ve şirketi dünyanın en büyük beş online seyahat pazaryerinden biri olma hedefine yakınlaştıracak.

İstanbul, Berlin ve Dubai’de ofisleri bulunan Wingie Enuygun, şirketin önümüzdeki beş yıl içindeki büyük ölçekli uluslararası büyüme planları doğrultusunda tarihinde ilk kez Amadeus ile ortaklık imzalıyor.

İki şirket, seyahatseverlere wingie.com, wingie.ae ve enuygun.com sitelerinde Amadeus Travel Platform aracılığıyla geniş bir hava yolu içeriği ve ücret yelpazesi sunarak Wingie Enuygun’un MENA bölgesinde ve hatta bu bölgenin de ötesinde daha geniş bir etki alanına sahip olmasına yardımcı olmak üzere çalışacak.

Bu ortaklık, Wingie Enuygun’a bir yandan kullanıcılarına daha zengin ve daha özel teklifler sunma, diğer yandan ise hizmetlerini geliştirme imkanı sağlamak üzere NDC (Yeni Dağıtım Kabiliyeti) destekli içerik dağıtımını da kapsıyor. NDC, birden fazla kaynaktan alınan seyahat içeriklerinin tamamını tek bir yerde toplayarak seyahat acentelerine kolayca teklif araması ve karşılaştırması yapma olanağı sağlayan Amadeus Travel Platform’un ayrılmaz parçalarından biri.

Wingie Enuygun, Amadeus’un hem eksiksiz hizmet sunan hem de düşük maliyetli hava yolu şirketlerini kapsayan geniş çaplı hava yolu içeriğinden de faydalanacak. Amadeus’un arama çözümleri ise şirketin uluslararası ölçekte genişlemesine ilişkin süreçleri destekleyip hızlandıracak.

Wingie Enuygun, yaklaşık 250 çalışandan oluşan ekibi ve 165 milyonun üzerinde yıllık site ziyaretçisi ile MENA’nın online seyahat alanında öncü ve en yenilikçi değişim liderlerinden biri olmakla gurur duyuyor.

Wingie Enuygun’un pazar lideri olduğu Türkiye’nin 2022 yılında Amadeus için başlıca büyüme pazarlarından biri olması bekleniyor. Yıl içinde bu konuda daha önemli gelişmelerin de duyurusu yapılacak.

Amadeus EMEA Online Seyahat Başkan Yardımcısı Tristan Nielson: “Wingie Enuygun gibi yenilikçi ve dinamik bir şirketle ilk kez çalışıyor olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Şirket, uzun yıllar boyunca örnek bir seyahat markası oldu. Şirketin, uluslararası ölçekte iddialı büyüme planlarını hızlandırmaya yardımcı olmak için pazar öncüsü teknolojimizi seçmiş olması Amadeus için büyük bir gururdur. Wingie Enuygun’un önümüzdeki yıllar içinde dünyanın en başarılı online seyahat markalarından biri olmasına yardımcı olmak konusunda önemli bir rol oynayacağımız için heyecanlıyız. Bu anlaşma aynı zamanda, dünya COVID-19 pandemisinin etkilerinden kurtulurken Türk seyahat pazarının parlak geleceğine büyük güven duyulduğunu ortaya koyuyor.”

Wingie Enuygun CEO’su Çağlar Erol: “Önümüzdeki beş yıl içinde dünyanın en büyük beş online seyahat pazaryerinden biri olmak istiyoruz ve uluslararası büyüme hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak doğru teknoloji ortağını bulmamız gerekiyordu. Küresel seyahat pazarında bu atılımları yapmak için Amadeus’la mükemmel bir ortaklık yaptığımıza inanıyoruz. Büyüme planlarımızı sürdürmek ve seyahat sektörünü güçlendirmek amacıyla Amadeus’un NDC ve arama gibi alanlardaki uzmanlığını kullanmaya özellikle kararlıyız.”

Tarihçe:

Wingie Enuygun Group (WEG): WEG, MENA bölgesinde özellikle uçuş odaklı, popüler bir seyahat pazaryeridir. 2008 yılında kurulan ve kurulduktan sonra Rocket Internet ve Kinnevik AB’den yatırım alan şirket 2010’lu yılların ortalarında seyahat alanına girmeden önce sigorta, kredi kartları ve krediler gibi finansal hizmetler için bir fiyat karşılaştırma sitesi olarak faaliyetlerine başladı.

WEG, uçak bileti, otobüs bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama da dahil olmak üzere seyahate yönelik hizmetler sunuyor. Wingie Enuygun, online seyahat alanında MENA bölgesinin en yenilikçi oyunculardan biri haline geldi. Bu yenilikler arasında, uçuşlar için Akıllı Aktarma teknolojisi, yüzlerce uçuş seçeneği ve seyahate yönelik diğer yenilikçi ürünlerin sunumu yer alıyor.

Şirketin 250 çalışanı bulunuyor ve yılda 165 milyonun üzerinde ziyaretçisi ile seyahat sektörüne yön veriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı