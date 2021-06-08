Amazon Prime Day, 21-22 Haziran’da Türkiye’de!

Tüm dünyada Amazon Prime üyelerini fevkalade indirimler ve cümbüşün en güzelleriyle buluşturan Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

İki gün boyunca devam edecek Amazon Prime Day boyunca Prime üyeleri, Levi’s, DeFacto, Puma, Philips, Arzum, Russell Hobbs, L’Oreal, Nivea, Neutrogena, LEGO, HP, Bose ve Garmin üzere birçok seçkin markada sunulan kaçırılmayacak fırsatlardan faydalanabilecek.

Amazon’un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği ve iki gün boyunca Prime üyelerine özel dayanılmaz indirimler ve fırsatlar sunduğu Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Prime Day boyunca Amazon Prime üyeleri, modadan mesken eserlerine, kozmetikten kitaba her kategoriden dünya çapında iki milyonu aşkın fırsatın yanı sıra, Prime Görüntü ve Prime Gaming aracılığıyla daha evvel görülmemiş özel içeriklerin de keyfini çıkarabilecekler. 21 Haziran gece yarısı başlayacak Prime Day indirimleri Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, BAE, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Portekiz, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Brezilya, Belçika, Avusturya, Avustralya ve Suudi Arabistan’da 22 Haziran gün sonuna kadar devam edecek. Şimdi Prime üyesi değilseniz amazon.com.tr/primeday adresinden 30 günlük fiyatsız deneme sürecini başlatarak Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilirsiniz.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Türkiye’de ikinci sefer düzenleyeceğimiz Prime Day’in bu yıl 21 ve 22 Haziran tarihlerinde gerçekleşeceğini paylaşmaktan büyük memnunluk duyuyorum. İki gün sürecek aktiflik boyunca, Prime üyelerimize geniş bir eser yelpazesinde kaçırılmayacak fırsatlar sunacağız. Prime üyeliğimizi geçtiğimiz yıl tüm üyelere süratli ve parasız kargo, Prime Görüntü ile tanınan ve ödüllü sinema ve dizilere erişim imkânı, Prime Gaming ile fiyatsız oyun ve oyun içi ayrıcalıklar ve üyelere özel indirimler sunan bir servis olarak ayda yalnızca 7,90 TL karşılığında Türkiye’deki müşterilerimizle buluşturduk. Müşterilerimizin Prime’a olan ilgilerinin her gün daha da arttığını görmekten son derece mutluyuz,” dedi.

Amazon Prime Day Fırsatlarını Kaçırmayın

Prime Day ile 48 Saat Boyunca Dayanılmaz Fırsatlar: Amazon Prime üyeleri, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca harikulade indirimlerden yararlanma fırsatı yakalayacaklar. Prime Day boyunca üyeler kısa periyodik fırsatlar, yeni eserler ve fevkalade cümbüş içerikleri ile daha az harcarken, daha fazla gülümseyecek.

Türkiye’de Binlerce İndirim Fırsatı: Türkiye’deki Prime üyeleri, iki gün boyunca moda, mesken eserleri, şahsî bakım, oyuncak, spor giysi, evcil hayvan eserleri, kitap, elektronik üzere birçok kategoriden binlerce eserde harikulade fırsatlardan faydalanabilecek.

Erken Prime Day Fırsatları Başladı: Bugünden itibaren Prime üyeleri, Prime Day öncesinde birçok kategorideki erken indirim ve sepette indirim fırsatlarından yararlanabilecekler: Konut eserleri: Amazon Prime üyelerine özel Philips Hue eserlerinde 30’a varan indirim Mutfak: Amazon Prime üyelerine özel Philips konut ve mutfak eserlerinde 30’a varan indirim Yapı Market: Amazon Prime üyelerine özel Bosch DIY ve Einhell eserlerinde 40’a varan indirim Kitaplar: Amazon Prime üyelerine özel çok satan kitaplarda 50’ye varan indirim Oyuncak: Amazon Prime üyelerine özel seçili LEGO eserlerinde 40’a varan indirim PC: Amazon Prime üyelerine özel HP bilgisayarlarda 20’ye varan indirim Amazon Prime üyelerine özel spor giysi eserlerinde 100 TL’ye varan indirim Amazon Prime üyelerine özel spor ayakkabılarında 200 TL’ye varan indirim Amazon Prime üyelerine özel besin ve günlük muhtaçlık eserlerinde 100 TL alışverişe 20 TL indirim Amazon Prime üyelerine özel seçili telefon aksesuarlarında sepette 20 TL’ye varan indirim Amazon Prime üyelerine özel seçili Arzum eserlerinde sepette 75 TL’ye varan indirim



Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı