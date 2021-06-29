Amazon Prime Day bugün başladı!

21 Haziran gece yarısı başlayan Prime Day ile Türkiye’deki Amazon Prime üyelerine 48 saat boyunca tüm kategorilerden binlerce eserde kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor.

Prime üyeleri, Adidas, Camper, Puma, Levi’s, Crocs, Samsung, Sony, Tefal, Philips ve birçok dünyaca ünlü markanın eserlerinde harikulade indirimlerden faydalanabiliyor.

Amazon, bu yıl gerçekleştirdiği Prime Day ile 20 ülkedeki Prime üyelerine 2 milyonu aşkın fırsat sunuyor. Şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm Prime Day etkinliklerinden çok daha fazla indirimin sunuladuğu aktiflikte Prime üyeleri, 21 Haziran gece yarısı başlayan indirimlerden 48 saat boyunca faydalanabilecek. Prime Day indirimleri teknoloji severlerden moda tutkunlarına, oyun âşıklarından evcil hayvan sahiplerine tüm Prime üyelerine yaz periyodunda muhtaçlık duyabilecekleri eserlerde fevkalade fırsatlar sunuyor. Prime üyesi değilseniz, daha fazla bilgi almak için amazon.com.tr/primeday adresini ziyaret edebilir; üye olarak ve 30 günlük fiyatsız deneme sürenizi başlatarak Prime Day fırsatlarının yanı sıra ücretsiz ve süratli kargo, Prime Görüntü ve Prime Gaming aracılığıyla cümbüşün en düzgünleri ve daha fazla ayrıcalığa erişim sağlayabilirsiniz.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Bu yıl Prime Day ile yaza, iki gün sürecek fevkalade indirimler ve Prime üyeliğinin sunduğu en uygun fırsatlarla giriş yapıyoruz. Binlerce tanınan markada kaçırılmayacak fırsatlar, hudutlu müddet için geçerli indirimler ve Prime üyelerini cümbüşün en güzelleriyle buluşturan ayrıcalıkları ile Prime Day, Prime üyesi olmak ve Amazon.com.tr’den alışveriş yapmanın kolaylığını ve rahatlığını deneyimlemek için yılın en âlâ vakti,” tabirlerini kullandı.

Prime Day İndirimleri

Prime Day 2021, Prime Day tarihindeki en fazla fırsatı Prime üyeleriyle buluşturuyor. Prime üyeleri birebir vakitte, dünyanın önde gelen markalarının eserlerinin ve tüm kategorilerden cazip fırsatların sunulduğu “Bitmeden Yakala” ile dayanılmaz indirimlere de erişim sağlayabiliyor. Sonlu sayıda sunulacak bu fırsatlardan ve 48 saat sürecek indirimlerden en âlâ biçimde faydalanmak için amazon.com.tr/primeday adresini ziyaret etmeyi unutmayın.

Amazon Prime Day’de sunulan indirimlerden kimileri:

Elektronik: HP bilgisayarlarda 30’a varan indirim, seçili Lenovo eserlerinde 30’a varan indirim, MSI bilgisayarlarda 20’ye varan indirim, Harman Kardon ve Marshall markalı eserlerde 25’e varan indirim

Hoşluk: Maybelline New York eserlerinde 30’a varan indirim, seçili sıhhat, ferdî bakım ve hijyen eserlerinde 30’a varan indirim

Moda: Camper bayan ve erkek ayakkabılarında 50’ye varan indirim, seçili Levi’s erkek ve bayan üst giysi eserlerinde net 50 indirim, Slazenger erkek spor ayakkabı ve sneakerlarda 45’e varan indirim, outdoor sırt çantalarında 50’ye varan indirim, Adidas ve Reebok spor çanta ve aksesuarlarında 50’ye varan indirim

Mutfak: Blender ve mikserlerde 30’a varan indirim, çay makineleri ve su ısıtıcılarında 30’a varan indirim, kahve makinelerinde 30’a varan indirim, Philips konut ve mutfak aletlerinde 30’a varan indirim, seçili Tefal eserlerinde 40’a varan indirim

Paklık: Bulaşık deterjanlarında 40’a varan indirim, çamaşır deterjanlarında 30’a varan indirim

Besin ve içecek: Seçili kahvelerde 30’a varan indirim, siyah çay ve bitki çaylarında 40’a varan indirim

Şahsî Bakım: Erkek bakım kitleri ve tıraş makinelerinde 40’a varan indirim, Oral-B eserlerinde 30’a varan indirim, Philips şahsî bakım aletlerinde 30’a varan indirim

Bebek Eserleri: Bebek bezleri ve bebek bakım eserlerinde 30’a varan indirim, seçili bebek otomobillerinde 30’a varan indirim, seçili bebek beslenme eserlerinde 50’ye varan indirim, seçili oto koltuklarında 40’a varan indirim

Oyuncak: 200 TL altı LEGO eserlerinde 30’a varan indirim, Oyuncak bebekler ve aksesuarlarında 30’a varan indirim, seçili Hasbro oyuncaklarda 50’ye varan indirim, seçili LEGO eserlerinde 30’a varan indirim, yetişkin LEGO eserlerinde 30’a varan indirim, yetişkinler için yapbozlarda 30’a varan indirim

Evcil Hayvan Eserleri: Kedi ve köpek mamalarında 30’a varan indirim

Spor ve outdoor: Fitbit eserlerinde 300TL’ye varan indirim, Garmin saat, yedek kayış ve aksesuarlarda 300TL’ye varan indirim, seçili çadır ve uyku tulumu modellerinde 30’a varan indirim, Stanley termoslarda 25’e varan indirim

Kitap: Çok satan kitaplarda 60’a varan indirim, yabancı kitaplarda 30’a varan indirim

Mesken ve ömür: Paşabahçe eserlerinde 50’ye varan indirim, seçili tava ve tencerelerde 30’a varan indirim, Seçili Tefal eserlerinde 30’a varan indirim, seçili WMF eserlerinde 30’a varan indirim, Zwilling mutfak eserlerinde 40’a varan indirim

Mesken cümbüş sistemleri: LG TV ve Soundbarda 500 TL’ye varan indirim, Regal televizyonlarda 600 TL’ye varan indirim, Samsung TV ve Soundbarda 500 TL’ye varan indirim, Sony TV ve Soundbarda 750 TL’ye varan indirim

Kablosuz eserler: OPPO akıllı saatlerde 300TL indirim, Seçili Samsung telefon ve tabletlerde 10’a varan indirim

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı