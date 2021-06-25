AmCham Türkiye Başkanlığına Tankut Turnaoğlu seçildi

110’u aşkın üyesiyle Türkiye’yi küresel pazarlara taşıma amacı doğrultusunda faaliyet gösteren AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), 17. Olağan Seçimli Genel Şura Toplantısı’nı İstanbul’da gerçekleştirdi.

AmCham Türkiye İdare Konseyi Başkanlığı misyonuna Tankut Turnaoğlu seçildi.

Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) 17. Olağan Seçimli Genel Şura Toplantısı 18 Haziran 2021 günü İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan seçim ile AmCham Türkiye İdare Heyeti Başkanlığı vazifesine Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu seçildi.

2019 yılında devrin AmCham Liderinin bölgesel bir role atanması sebebiyle Lider Vekilliğinden Başkanlığa atanan Tankut Turnaoğlu, Ekim 2019’dan bu yana yürüttüğü çalışmalar sonucunda üyelerin dayanağı ile İdare Heyeti Başkanlığı vazifesine seçildi.

İkili ticarette pandemi devrinde kaydedilen artış G7 ortasındaki tek örnek

Genel Şura açılış konuşmasını gerçekleştiren AmCham Türkiye İdare Konseyi Lideri Tankut Turnaoğlu, Türkiye ve ABD ortasındaki ikili ekonomik ve ticari ilgilerde hayata geçirebilecek güçlü bir potansiyel olduğunu vurguladı. Turnaoğlu, “Ticaret ve yatırım, iki ülke ortasındaki stratejik alakada kilit nitelikte değer taşıyor. İş dünyası olarak iş birliklerimiz yoluyla global istikrara ve istihdama sağladığımız katkının, her iki ülke için ekonomik ve ticari alanlarda gelecekte büyük yararlar sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye’nin en süratli büyüdüğü ihraç pazarları ortasında yer alan ABD, Türkiye’de 2. en büyük yatırımcı ve Türkiye’nin 4. en büyük ticari ortağı. İkili ticarette pandemiye karşın kaydedilen artış ise G7 ülkeleri ortasındaki tek örnek olma özelliği taşıyor. İkili ticaret ve yatırımların geliştirilmesinde köprü vazifesi gören AmCham Türkiye olarak, üyemiz Amerikan şirketleri ile birlikte yeni periyotta de ekonomik iş birliğini destekleyecek her türlü çalışmaya odaklanmayı sürdüreceğiz” dedi.

İdare Konseyimiz sektörel çeşitliliği yansıtıyor

Farklı bölümlerde faaliyet gösteren çok sayıda ABD şirketinin Türkiye’yi bölgesel bir merkez olarak konumlandırdığını belirten Turnaoğlu, “Biz de AmCham olarak İdare Konseyimizin seçiminde bu sektörel çeşitliliği ve ABD şirketlerinde üst seviye roller üstlenen kadın-erkek yöneticilerimizin istikrarlı formda temsil edilmesini gözettik. İdare heyetimizde temsil edilen bölümler ortasında; süratli tüketim eserleri, güç, havacılık, ilaç ve tıbbi aygıt, besin, tarım, teknoloji, lojistik, finans, endüstriyel üretim, kimya, turizm, e-ticaret, marka yönetimi/reklam, insan kaynakları, hukuk, mali danışmanlık ve araştırma yer alıyor. Müşavere Heyetimizde da cümbüş, sanayi ve ilaç dalları bulunuyor. Türkiye’yi küresel pazarlara taşıyan güç olma ana maksadımıza uygun formda Türkiye-ABD ortasındaki güçlü ekonomik-ticari bağları yansıtan bir idare konseyi oluşturduk” tabirlerini kullandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, “Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ortasındaki temasların güçlü biçimde sürdürülmesi, her iki ülkede refah düzeyinin arttırılmasında büyük değer taşıyor. İkili ticareti etkileyen zahmetlerin bir an evvel giderilmesini temenni ediyoruz” biçiminde konuştu.

AMCHAM TÜRKİYE İDARE ŞURASI

ASİL

Tankut Turnaoğlu – Procter & Gamble, İdare Şurası Lideri Türkiye ve Kafkasya Canan Özsoy – GE, Türkiye Lideri Halûk Yalçın – PwC Türkiye, Bölge Kıdemli Ortağı Ayşem Sargın – Boeing Türkiye, Genel Müdürü İsmail G. Esin – Esin Attorney, Yönetici Ortağı İhsan Karagöz – Mondelez International, Türkiye Genel Müdürü Ayşegül Aydın – Heidrick & Struggles, Yönetici Ortağı Evguenia Stoichkova – Coca-Cola, Avrasya ve Orta Asya İş Ünitesi Lideri Beğenilen Güllüoğlu – MSD Türkiye, Genel Müdürü Burak Kılıç – UPS, Türkiye Genel Müdürü Emre Karter – Citibank A.Ş., Genel Müdür Levent Özbilgin – Microsoft Türkiye, Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan – Nielsen IQ, Genel Müdürü Ece Aksel – PepsiCo Türkiye, Kıdemli Lider Yardımcısı ve Genel Müdürü Armin Zerunyan – Hilton Türkiye, Bölge Müdürü Ayhan Öztürk – Medtronic, TWAL Bölge Lideri Durmuş Topçu – Dow Chemicals, Türkiye ve Orta Asya Lideri Volkan Sözmen – IBM Türkiye, Ülke Genel Müdürü Kerim Çeşide – Moda Nisa, Kurucu ve Yönetici Ortak Cem Açık – Pfizer, Genel Müdür Burcu Özdemir, TBWA, İdare Heyeti Lideri

AMCHAM TÜRKİYE KONTROL HEYETİ

ASİL

Ferruh Basku – Genpact, Türkiye Bölge Başkanı Benan Arseven – Moroğlu Arseven, Ortak Berna Betül Öztürk – Ulusal Faktoring, Genel Müdür Yardımcısı Deniz Yurtseven – Metlife Emeklilik ve Hayat, Genel Müdür Ece Kaşıkçı – Bristol Myers Squibb, Genel Müdür Yasin Beceni – BTS, Yönetici Ortak

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı