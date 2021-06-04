AMD Computex 2021’de yeni mobil grafik işlemcilerini duyurdu

AMD, Computex 2021’de, yüksek performanslı oyunları daha üst düzeylere taşıyacak birçok güçlü yeni tahlilini tanıttı. Oyuncu dizüstü bilgisayarlarına birinci sınıf performans, büyüleyici görsellik ve sizi içine çeken tecrübeler sunacak yeni AMD Radeon™ RX 6000M Serisi taşınabilir grafik işlemciler duyuruldu. Seride, ultra yüksek süratli 1440p oyunları mümkün kılan, dizüstü bilgisayarlar için en süratli AMD Radeon GPU’su olan Radeon RX 6800M öne çıkıyor.

AMD, birkaç yıldır PC üreticileriyle çalışmasının bir sonucu olarak, yeni jenerasyon üst düzey ve yüksek performanslı oyuncu dizüstü bilgisayarlar için AMD Advantage Tasarım Altyapısı’nı da duyurdu. Özel AMD akıllı teknolojileri ve gelişmiş sistem tasarımı özellikleriyle, AMD Radeon RX 6000M Serisi taşınabilir grafik işlemciler, AMD Radeon Software ve AMD Ryzen 5000 Serisi taşınabilir işlemcileri birleştiren bu yeni AMD Advantage sistemler, sınıfının en yeterlisi oyun tecrübeleri için tasarlandı. AMD Advantage dizüstü bilgisayarların birinci örneklerinin bu ay satışa sunulması bekleniyor.

Bununla birlikte AMD, bir çözünürlük yükseltme teknolojisi olan AMD FidelityFX Harika Resolution (FSR) teknolojisini de duyurdu. Yeni teknolojiyle birlikte seçili oyunlarda, 4K çözünürlükte 2.5 kata kadar saniyedeki kare sayısı yükseltilebiliyor.

2021’de10’dan fazla oyun geliştiricinin FSR’yi kıymetli oyun ve oyun motorlarına eklemesi beklenirken, FSR’yi destekleyen birinci oyunların da bu ayın sonuna yanlışsız piyasaya çıkacağı tabir ediliyor.

AMD Radeon RX 6000M Series Mobile Graphics

AMD Radeon RX 6000M Series taşınabilir grafik işlemciler, en yeni AMD RDNA oyun mimarisi üzerine inşa edildi. AMD RDNA mimarisiyle karşılaştırıldığında birebir performans düzeyinde 1.5 kata kadar yüksek performans ve yüzde 43’e kadar daha düşük güç tüketimi sunuyor. Birebir vakitte yeni jenerasyon dizüstü bilgisayarlara AMD Infinity Cache ve DirectX Raytracing (DXR) üzere gelişmiş teknolojiler de getiriyor.

AMD Radeon RX 6800M, birinci sınıf 1440p/120 FPS performansı, gerçekçi görsellik sunan raytracing ve klâsik efektlerle birlikte birinci sınıf 1440p/120FPS performans sunan bir grafik gücüne sahip. AMD Radeon RX 6700M ise yeni jenerasyon gelişmiş oyuncu ve içerik üretimine yönelik dizüstü bilgisayarlarda 1440p/100 FPS oyun performansı, yeni düzeyde görsellik ve verimlilik imkânı sağlıyor. AMD Radeon RX 6600M ise yüksek tazeleme oranına sahip 1080p/100 FPS oyun performansını hafif dizüstü bilgisayarlara getiriyor. Radeon RX 6000M serisi taşınabilir grafik işlemciler, oyunculara birden fazla teknolojiyi de sağlıyor:

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı