AMD FSR ile yüksek kalitede daha akıcı oyun deneyimi!

40’tan fazla oyun geliştirici, bu yeni son teknolojiye takviye vereceğini açıkladı. Destekleyen oyunlarda AMD FidelityFX Üstün Resolution teknolojisi sunulmaya başlandı.

AMD yaptığı duyuruyla son teknoloji manzara düzgünleştirme tahlili olan AMD FidelityFX Muhteşem Resolution’ın (FSR) kullanıcılara sunulduğunu açıkladı. AMD FSR, kare oranlarını artırmak ve yüksek kalite ve çözünürlüklü oyun tecrübeleri sunmak için tasarlanmış, açık kaynaklı ve platformlar ortası bir teknolojidir. 40’tan fazla oyun geliştiricisi oyun ve oyun motorlarına FSR takviyesi ekleyeceğini açıkladı. Halihazırda 22 Racing Series, Anno 1800, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, Terminator: Resistance ve The Riftbreaker üzere yedi oyunda FSR dayanağı bulunuyor. Yıl sonuna kadar ortalarında DOTA 2, Far Cry 6 ve Resident Evil Village’ın bulunduğu birçok oyunun da FSR takviyesi eklemesi bekleniyor.

100’den fazla AMD işlemci ve GPU’ya geniş takviye sunan FSR, seçili oyunlarda doğal çözünürlükle karşılaştırıldığında 4K çözünürlükte “Performans” modunda 2.4 kat daha yüksek performans sunuyor. Uzamsal çözünürlük yükseltme teknolojisi, gelişmiş bir kenar oluşturma algoritmasıyla kaynak imgenin özelliklerini tahlil ederek daha yüksek bir çözünürlükte tekrar üretir, akabinde da kaplama ayrıntılarını geliştirmek için sertliği artırır. Tüm bunların sonucunda üstün yüksek kalitede kenarlara ve bariz piksel ayrıntısına sahip bir imaj sunulur.

AMD FSR, oyuncuların manzara kalitesi ve performans ortasındaki dengeyi ayarlamalarına imkân tanımak için Ultra Kalite, Kalite, İstikrarlı ve Performans üzere dört kalite ayarı sunar. Bu sayede oyuncular, ışın izleme dahil en çok performans gerektiren durumlarda akıcı oynanışa sahip olurlar. Ultra Kalite modunda FSR görsel kalitesi, doğal çözünürlükten neredeyse farksızdır.

Ölçeklenebilir açık kaynaklı bir tahlil

Yeni ve eski oyunlara kolay entegre edilebilen AMD FSR, DirectX® 11, 12 ve Vulkan® API’leri tarafından destekleniyor. Birçok APU ve grafik donanımını destekleyen FSR, AMD Radeon™ RX 5000 ve Radeon RX 6000 serisi grafik kartları ve taşınabilir grafik süreç üniteleri için optimize edilmesinin yanında AMD Radeon RX 500 serisi, Radeon RX 480/470/460, Radeon RX Vega serisi grafik kartlarında, tüm Radeon grafikli AMD Ryzen İşlemciler ve çeşitli rakip grafik eserlerinde de desteklenmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı