American Horror Stories FX ekranlarında

Ryan Murphy ve Brad Falchuk’un Emmy ve Altın Küre ödüllü antoloji dizisi American Horror Story’nin uzantısı olan ve her bölümde farklı korku hikayelerinin yer aldığı “American Horror Stories” 15 Mart’tan itibaren her salı gecesi saat 23.10’da

sadece FX ekranlarına geliyor.

Michael ve Troy’un 16 yaşındaki kızları Scarlett ile birlikte yeni bir hayat kurmak için, kasaba sakinleri tarafından lanetli olarak kabul edilen bir malikaneye taşınmalarıyla başlayan olaylar zinciri, dehşet verici bir karakterin hayatlarına girmesiyle içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Aile, malikanenin tadilatını yaparken, içlerinde derin bir karanlık kök salıyor.

Birbirinden ürpertici öğelerle korku türünü yeniden tanımlayan “American Horror Stories”, 15 Mart’tan itibaren her salı gecesi saat 23.10’da orijinal dilinde Türkçe alt yazılı ya da Türkçe dublajlı seçeneği ile sadece FX ekranlarında.

Dramadan korkuya, animasyondan bilim kurgu ve fantastiğe, aksiyondan komediye kadar birçok farklı kategoride yapıma ev sahipliği yapan FX; renkli ve çeşitli bir dünyanın kapılarını aralıyor. FX kanalı; D-Smart, Tivibu, KabloTV ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı