Amerikalı RPD Fon’dan İspanyol BBVA’ya Garanti Bankası için yeni mektup

Garanti Bankası’ndaki sermayenin yüzde 49,85’ine sahip olan İspanyol Bankacılık devi BBVA’nın 1 TL nominal değerli 100 adet/1 lot payı için teklif fiyatı 12,20 TL olmak üzere nominal değeri 2 milyar 106 milyon 300 bin TL olan paylar için gönüllü pay alım teklifinde bulunmasına, Amerika merkezli RPD Fon Yöneticisi Ahmet Okumuş’tan yeni itiraz geldi. Okumuş, banka üst yöneticilerine teklif fiyatlarını revize etmeleri gerektiği ile ilgili yeni bir mektup yazdı.

Amerikalı RPD Fon Yöneticisi Ahmet Okumuş’tan, Garanti Bankası’nda yüzde 49,85 olan hissesini, halka açık olan yüzde 51,15 oranındaki hisseyi de satın alarak bankanın tamamına sahip olmak isteyen BBVA’ya, ikinci bir mektup gitti.

Bankanın, Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören yüzde 0.8’lik hissesi ile en fazla 3’üncü kurumsal hisseyi elinde bulunduran RPD Fon’un Yöneticisi Ahmet Okumuş, BBVA’nın, Kasım 2021’deki hisse başına 12,20 TL’lik teklifini yükseltmediği sürece hisselerini satmayacaklarını anımsattı. Okumuş, BBVA’nın yeterli oyu toplayamaması durumunda, fiyatı yukarı çekip 2 hafta daha süre uzatmaya gitmek durumunda kalacağını belirterek, “21 Mart’taki mektubumuzdan bu yana, Garanti’nin finansal durumuna ilişkin, daha yüksek bir ihale teklifinin mantığını daha da artıran birkaç olumlu ticari gelişme gözlemledik. Daha da önemlisi, yaptığımız analizler sonucu Garanti’nin ilk çeyrekte olağanüstü bir finansal performans gösterdiğine inanıyoruz. Bunlara rağmen fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek fiyatınızda geri alım teklifini kolaylaştırmak için beklentilerin kasıtlı olarak düşük tutulup tutulmadığını merak etmeden yapamıyoruz. Zaten BBVA, bu fiyatlar yeterli sayıya ulaşamazsa fiyat artırarak 2 hafta sonra tekrar süreci yeniden başlatmak zorunda kalır” sözlerini kullandı.

Hisse fiyatlarının revize edilmesi ile ilgili o mektup

SPK tarafından da geçtiğimiz gün onaylanan BBVA’nın Garanti Bankası gönüllü geri alım teklifinin 12,20 TL yerine 17,45 TL olarak revize edilmesi çağrısını yineleyen Ahmet Okumuş’un, BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila ile BBVA CEO’su Onur Genç’e yazdığı mektup ise şöyle:

“Size RPD Fund Management’ı temsilen yazıyorum. BBVA’nın Türkiye Garanti Bankası A.Ş. gönüllü geri alım teklif fiyatının yükseltilmesi çağrımıza yanıt vermediğini görmek bizi hayal kırıklığına uğrattı. Mevcut teklifin çok fazla katılım alacağından şüpheliyiz ve ihaleyi 17,45 TL’ye revize etme isteğimizi yinelemek istiyoruz. Bu fiyat hissedarlar için daha kabul edilebilir bir seviye olmasına rağmen, 2022 tahminlerine göre BBVA için hâlâ 0,7 kat piyasa değeri / defter değeri (PD/DD) ve 3,7x fiyat-kazanç (F/K) çarpanlarından son derece ucuz bir değerlemedir.

21 Mart’taki mektubumuzdan bu yana, Garanti’nin finansal durumuna ilişkin daha yüksek bir ihale teklifinin mantığını daha da artıran birkaç olumlu ticari gelişme gözlemledik. Kısa süre önce tamamlanan Garanti’nin sahibi olduğu LYY Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin satışı, belirsiz bir özkaynak pozisyonunu nakite çevirerek Garanti’nin bilançosunu iyileştirdi ve bu ayın sonunda temettü alındığında kârlılık üzerinde de olumlu bir etkisi olacak… Daha da önemlisi, yaptığımız analizler sonucu Garanti’nin ilk çeyrekte olağanüstü bir finansal performans gösterdiğine inanıyoruz. Dolayısıyla, yılın ilk çeyreğinde 2022 Faaliyet Planı’nda belirtilen seviyelerin önemli derecede üzerinde sonuçlar açıklamasını bekliyoruz.

Türk bankaları için mevcut elverişli ortam ve bu bankalardan bazılarının 2022 Faaliyet Planı’nda Garanti’ye kıyasla önemli derecede daha iyi beklentiler verdiği göz önüne alındığında, fırsatçılık niteliğindeki fiyatınızda geri alım teklifini kolaylaştırmak için beklentilerin kasıtlı olarak düşük tutulup tutulmadığını merak etmeden yapamıyoruz.

28 Nisan’da Garanti’nin ilk çeyrek sonuçlarının açıklanmasıyla güncel performans verilerini almayı dört gözle bekliyoruz. Bu güncel bilgilerin, hissedarların hisselerini ihale edip etmemeleri konusunda bilinçli bir karar vermeleri için oldukça kritik olduğuna inanıyoruz. İlk çeyrek sonuçlarının açıklanma günü, 20 günlük ihale teklifi penceresinin sondan bir önceki gününe denk geldiğinden, bu önemli güncellemeyi geciktirmek için herhangi bir planın olmadığını içtenlikle umuyoruz. Böyle bir erteleme meydana gelirse, olumlu haberlerin halının altına süpürülmemesini sağlamak için tüm yasal seçenekleri değerlendireceğiz.

Türkiye’deki avukatlarımızla birlikte gözden geçirdikten sonra, SPK’nın kurallarına göre mevcut ihale teklif süresinin potansiyel olarak arttırılmış bir fiyatla sürenin sondan bir önceki gününe kadar uzatılmasına izin verdiğini biliyoruz. Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız tüm faktörler göz önüne alındığında, teklifinizi iyileştirmek için mümkün olan tüm adımları atmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Cuma günü borsa kapanışı itibariyle, Garanti’nin hisse fiyatı hali hazırda teklif fiyatınızın üzerinde işlem görüyor. Hem kurumsal hem bireysel hissedarların 12,20 TL’lik ihale teklif fiyatının temsil ettiği ciddi değer düşüklüğünü anladığına inanıyoruz. Garanti’de daha yüksek bir sahipliğin BBVA’nın finansalları açısından ne kadar avantajlı olduğuna dair farkındalığımızı yineliyor ve BBVA’nın bunu gerçekleştirme yolunda arttırılmış bir teklifle çok daha başarılı olacağına inanıyoruz”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı