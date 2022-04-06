Amgen Türkiye Onkoloji ve Hematoloji İş Birim Direktörü Selim Özyılmaz “Fortune Türkiye 50 CMO Listesi”nde

Amgen Türkiye Onkoloji ve Hematoloji İş Birim Direktörü Selim Özyılmaz; Fortune Türkiye dergisinin dijital dönüşüm, yenilik ve veriye dayalı müşteri deneyimi sağlama konusunda, en başarılı CMO’lara yer verdiği “Fortune Türkiye 50 CMO Listesi”ne girerek ödüle layık görüldü.

Yakın zamanda Amgen Türkiye Onkoloji ve Hematoloji İş Birim Direktörlüğü görevini üstlenenSelim Özyılmaz, ekonomi dergisi Fortune’un “Fortune Türkiye 50 CMO Listesi”ne girdi. Özyılmaz, şirketlerin dijital dönüşüm stratejilerine liderlik eden, marka deneyiminin duygusal yönünü daha derin anlayışla dengelemek üzere sorumluluk üstlenen en başarılı CMO’lar arasında gösterildi. Selim Özyılmaz ödülle ilgili değerlendirmesinde, “Amgen ve Gensenta olarak ülkemizdeki ihtiyaç sahibi hastaların en etkin şekilde alanının en iyisi tedavilerden faydalanmasını sağlamaya odaklanıyoruz. Ekibimiz, kaliteye bağlılığımız ve insan biyolojisi alanındaki derin bilgi birikimimiz en güçlü kaslarımız. Bu alanlardaki yatırımlarımızı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Özyılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Amgen, öncü bilimi ile insan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı yenilikçi tedaviler keşfedip geliştiriyor. Gensenta ile de aynı odağa hizmet edecek şekilde yüksek kalitede ve katma değer oluşturan eşdeğer ürünlerin Türkiye pazarı ve uluslararası pazarlarda sunumunu yapıyoruz. Yüksek teknoloji ile donatılmış üretim hatlarımızda uluslararası biyoteknoloji firmalarına üretim alanı sağlayarak biyoteknolojik ürünlerin yerli olarak üretilmesine öncülük ediyoruz. Biyoyüzyılın merkezindeki şirketlerden biri olarak, hastalara mümkün olan en yüksek kalitede ürünler sunabilmek adına çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşıyoruz. Bu çabalarımızın takdir görmesinden de büyük mutluluk duyuyoruz.”

Amgen ve Gensenta ailesine 2018 yılında katılan Selim Özyılmaz şirkette; Amgen Satış ve Pazarlama Etkinliği Kıdemli Müdürü, Nefroloji İş Birimi Müdürü ve Gensenta Ticari Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı. Özyılmaz, 2022 Nisan ayı itibariyle Amgen Onkoloji ve Hematoloji İş Birim Direktörü olarak atandı.

Fortune Türkiye’nin global ve Avrupa ofisleriyle ortaklaşa; Türkiye’deki başarılı CMO-pazarlama liderlerinin Avrupa ve dünyadaki çalışmalarını, eğitimlerini ve kariyer süreçlerini takibe alarak hazırladığı “Fortune 50 CMO Listesi”, Fortune 500 listesindeki şirketlerin C-Level yöneticilerinin performanslarına göre hazırlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı