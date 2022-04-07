Cem Adrian’dan albüm öncesi yeni tekli: “Gül”

Cem Adrian’dan albüm öncesi yeni tekli: “Gül”

 Cem Adrian, yeni şarkısı “Gül”ü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 1 Nisan’da yayınlanan ve sözü, be
Ana Sayfa Magazin 7 Nisan 2022 27 Görüntüleme

Ana Shine, Türk DJ’ler ile bir araya geldi

Ana Shine, Türk DJ’ler ile bir araya geldi

Dünyaca ünlü markaların uzun yıllar modelliğini yapıp, küçük yaşlardan itibaren hayali olan müzikal yolculuğuna start veren Ana Shine, yeni projesi için başarılı Türk Dj’leri tercih etti. “Be Yourself” şarkısında DJ Mert Hakan’la, “Freedom” şarkısında DJ FunkyC ile çalışan Ana Shine, yeni projelerini dinleyicilerle buluşturacak. Bununla birlikte yakında İngiltere’de yayınlanacak single için çalışmaya başlayan Shine, “2022 yazında en çok dinlenecek şarkılara aday projeler hazırladım” dedi.

BU YAZ TÜRKİYE’YE KONSER İÇİN GELECEK

Yeni projesinde Türk DJ’lerle çalışan Ana Shine, Ağustos ayında Türkiye’de gerçekleşecek olan bir dans festivalinde sahneye çıkacak. Sahnede kendisine 8 dansçının eşlik edeceği konser için provalara başladı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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