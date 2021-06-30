Anadolu Efes’te atama

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş’de atama yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”4 Mayıs tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere 1 Temmuz 2021 prestiji ile Anadolu Efes Küme Mali İşler Yöneticiliği vazifesine mevcut durumda Efes Moldova Genel Müdürü olan Gökçe Yanaşmayan’ın atanmasına karar verilmişti. Yanaşmayan’ın atamasından ötürü boşalan Efes Moldova’nın genel müdürlüğü durumuna ise mevcut durumda Efes Gürcistan Ticari Yöneticisi olarak vazife yapan Alphan Akpeçe’nin atanmasına karar verilmiştir.” denildi.

Hibya Haber Ajansı