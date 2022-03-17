Anadolu Hayat Emeklilik’ten Uzay Kampı Ödüllü Kampanya

Anadolu Hayat Emeklilik, “Çocuğum için BES” ürünü kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil edilen çocuklara yönelik Uzay Kampı ödüllü bir kampanya başlattı. 3 Mart – 30 Nisan 2022 tarihleri arasında “Çocuğum için BES” ile çocuklarının geleceğini güvence altına alan 12 aile çekilişle belirlenerek, 22-24 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenecek Aile-Çocuk Uzay Kampı Programı’na katılım hakkı kazanacak.

Anadolu Hayat Emeklilik, dokuz ay önce satışa sunduğu, şu an 78 bin katılımcıya ulaşan “Çocuğum için BES” ürünü kapsamında dikkat çeken bir kampanya başlattı. 3 Mart- 30 Nisan tarihleri arasında “Çocuğum için BES” ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olanlar arasından yapılacak çekilişle belirlenecek aileler, uzay kampı ödülünün sahibi olacak.

“Uzay Kampı Ödüllü Çocuğum için BES Satış Kampanyası” kapsamında, çocuğunun yaşı 7 ile 13 arasında olan 12 aile 22-24 Temmuz 2022 tarihlerinde düzenlenecek Aile- Çocuk Uzay Kampı Programı’na katılım hakkı kazanacak.

Geleceğin liderlerini yetiştiren ve çocukları bilim, matematik ve teknoloji alanında kariyer yapmaları için motive eden Uzay Kampı Türkiye’de; çocuklar uzayla ilgili interaktif simülasyonların kullanıldığı dinamik ve eğlenceli bir ortamda bulunacak. İletişim, takım çalışması ve liderlik alanlarında eğitim alma fırsatına sahip olacak çocuklar; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da tanınan ve farklı ülkelerden öğrencilerin de katılabildiği bu kampta eşsiz deneyimler kazanırken, keyifli bir yaz tatili aktivitesi de gerçekleştirebilecek.

Geçmiş dönemde düzenledikleri Uzay Kampı ödüllü kampanyalarının çocuklar ve ebeveynleri tarafından beğenildiğini ifade eden Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Didem Makaskesen, “Geçtiğimiz yıllarda Uzay Kampı’na katılan ailelerden ve çocuklardan çok güzel geri dönüşler almıştık. Çocukların hem kişisel gelişimine hem de yetenek ve becerilerine önemli katkı sağladığına inandığımız uzay kampı kampanyamızı, bu yıl da yoğun ilgi gören Çocuğum için BES ürünümüz ile hayata geçirmek istedik. Çocuklarının geleceğine bugünden yatırım yapmak isteyen aileler, aynı zamanda onlara eğitici ve keyifli bir yaz tatili aktivitesi hediye etme şansına sahip olacaklar” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı