Tek-Art İnşaat’ta atama

Tek-Art İnşaat’ta atama

 Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş'de yatırımcı bağlantılar kısmına atama yapıldı. K
Ana Sayfa Ekonomi 3 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Anadolu Isuzu’da komite üyeleri belirlendi

Anadolu Isuzu’da komite üyeleri belirlendi

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’de komite üyeleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”Kurumsal İdare Komitesi’nin beş üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız İdare Heyeti Üyesi Ahmet Murat Selek’in, üyeliklere Recep Yılmaz Argüden, Özdemir Osman Kurdaş, Mehmet Hurşit Kuvvetli ve Neşet Fatih Vural’ın, Kurumsal İdare Bildirisi’nde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Fiyat Komitesi vazifelerinin de Kurumsal İdare Komitesi tarafından yerine getirilmesine, Kontrolden Sorumlu Komite’nin 2 bağımsız idare heyeti üyesinden oluşmasına, başkanlığına Ahmet Murat Selek’in, üyeliğe Orhan Özer’in, Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız İdare Konseyi Üyesi Orhan Özer’in, üyeliklere Tuğban İzzet Aksoy’un ve Kamil Ömer Bozer’in seçilmesine karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

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