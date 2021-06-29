Anadolu Isuzu’da yönetim kurulu üyesi değişikliği

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’de idare heyeti üyesi değişikliği yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Yönetim heyetinin 21 Haziran 2021 tarihli kararı ile ortağımız Isuzu Motors Limited bünyesindeki misyon değişikliği nedeniyle şirketimiz idare şurası üyeliğinden 21 Haziran 2021 tarihi prestijiyle istifa etmiş olan Hidekazu Noto’nun istifasının kabulüne, Kartal 9. Noterliği’nden 10 Haziran 2021 tarih 15567 sayı ile onaylı 16 Haziran 2021 tarihinde tescil edilen, 21 Haziran 2021 tarih ve 10353 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanan 31 Mayıs 2021 tarih ve 2021/16 sayılı idare şurası kararı ile kendisine verilen imza yetkisinin iptaline, yerine Hiroko Yaguchi’nin 21 Haziran 2021 tarihinden itibaren birinci genel konseyin onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. unsuru uyarınca idare heyeti üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı