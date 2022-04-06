Anadolu Isuzu’dan Hırvatistan pazarına 12 adet Kendo/Interliner otobüs ihracatı

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, Doğu Avrupa’nın önemli pazarlarından Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.

2021 yılında rekor ihracat rakamlarına imza atan Anadolu Isuzu, yeni yıldaki hedefleri doğrultusunda yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye devam ediyor. Anadolu Isuzu, son olarak Doğu Avrupa bölgesinin önde gelen pazarlarından olan Hırvatistan’a 12 adet Kendo/Interliner otobüsün teslimatını gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 yıldır Hırvatistan’da aktif faaliyetlerini sürdüren Anadolu Isuzu’nun bugüne kadar bu ülkeye ihraç ettiği araç sayısı 250’ye ulaştı. Anadolu Isuzu’nun teslimatını gerçekleştirdiği otobüsler özellikle turizm taşımacılığı alanında güçlü bir pazar konumunda olan Hırvatistan’ın farklı şehirlerinde toplu taşıma ve şehir içi ulaşım alanında kullanılacak.

Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu konuyla ilgili açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

“Anadolu Isuzu olarak 2022 yılına ilişkin şirket hedeflerimiz doğrultusunda yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığımızı da güçlendirmeye devam ediyoruz. Şekerpınar’daki tesislerimizde, modern kentlerin en güncel talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak geliştirip ürettiğimiz Kendo/Interliner modelimiz özellikle Avrupa pazarlarında büyük bir ilgi görüyor. Üstün özellikleri ve özgün, yenilikçi aerodinamik tasarımıyla bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok prestijli ödüle layık görülen Kendo/Interliner ürün ailemizin ihracat rakamlarını daha da yükseltmeye devam edeceğiz.”

Kendo/Interliner, modern ulaşım ihtiyaçlarına çözüm getiriyor

Anadolu Isuzu’nun Hırvatistan’a teslimatını gerçekleştirdiği Kendo/Interliner 12.3 modeli yüksek motor gücü, tam otomatik şanzımanı ile engel tanımıyor, yolcusuna ve sürücüsüne ulaşımda konfor sunuyor. Geniş bagaj kapasitesi ile öne çıkan Kendo/Interliner, 12.3 metre uzunluğu, yüksek manevra kabiliyeti, 59 yolcu koltuğu kapasitesi ve ayakta yolcu taşıma özelliği ile işletmecisine yüksek katkı sağlıyor. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge merkezinde geliştirilen ve akıllı güvenlik sistemlerine sahip olan Kendo/Interliner, sürücü ve sürüş puanlama sistemi gibi gelişmiş özellikleri, farklı sürüş modları ve düşük yakıt tüketimi ile segmentinde öne çıkıyor. Yenilikçi aerodinamik tasarımı ile beğeni toplayan Kendo/Interliner 12.3, özgün tasarımıyla da yurt içinde ve dışında önemli ödüller aldı. Akılcı ve göz alıcı tasarım özellikleri ile segmentine öncülük eden Kendo / Interliner 12.3 modeli, 2021 yılında Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödülleri yarışmasında Ulaşım Araçları kategorisinde İyi Tasarım Ödülünü ödülünü kazandı. Kendo / Interliner 12.3 ayrıca 2020 yılında İtalya merkezli tasarım yarışması A’ Design Award yarışmasında ‘Gold A’ Design ödülüne; Avrupa’da yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla düzenlenen tasarım yarışması BIG SEE Awards 2021’de Ürün Tasarımı kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı