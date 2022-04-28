“Anadolu Müziği’nin İzini Sürmek” Çevrimiçi Paneli Gerçekleştir

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuvar ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı işbirliği ve Anadolu Müzik Kültürleri Derneği’nin katkılarıyla, Türkiye ve dünyanın önemli üniversitelerinden akademisyenlerin konuşmacı olarak yer aldığı “Geçmişten Günümüze Anadolu Müziğini’nin İzini Sürmek: Türkiye’de Halk Müziğinin Tarihsel Süreçte Değişimi ve Dönüşümü” konulu panel gerçekleşti.

Etkinlik Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Kültür ve Sanat danışmanı, Konservatuvar Direktörü Aslıhan Umar’ın açılış konuşmasıyla başladı. İki oturum olarak gerçekleşen panel de Türkiye’de Halk Müziğinin değişim süreci ve nedenlerine değinildi.

“Türkiye’de Halk Müziğinin Henüz Kurumsallaşamadı”

İlk oturumda Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Balkılıç “Cumhuriyet’in Müziği: Halk Şarkıları, Milliyetçilik ve Batılılaşma” başlıklı konuşmasını gerçekleştirirken hemen ardından Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, “Halk Müziğinin “idealize” edilme süreçlerinin görünmeyen kahramanları: Simülasyon mu kanon mu?” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Dr. Süleyman Şenel: Türkiye’de halk müziğinin kurumsallaşamadığı ve henüz arşivlerin çok kısıtlı bir miktarının araştırmacılara açık olduğunu dile getirdi. Yine İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Songül Karahasanoğlu, Mey sazı üzerinden Türkiye’de Halk Müziğinin değişim sürecine farklı bir perspektiften yaklaşan konuşmasını sürdürdü.

“Dünyadan ve Türkiye’den Akademisyenler Buluştu”

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Dr. Ulaş Özdemir’in moderatörlüğünde devam eden ikinci oturumda ise ilk konuşmayı İ.T.Ü Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanı Erdem Şimşek, Halk Müziğinin değişim sürecini bağlama icracılığı üzerinden irdeleyen sunumuyla gerçekleştirdi. Caz piyanist ve besteci Baki Duyarlar’ın “Halk Müziğinin Caz ve Popüler Müziklerle İletişim Sürekliliği” temalı konuşmasının ardından Haliç Üniversitesi Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Salim Tokaç, Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği’nin tarihsel birlikteliğine atıf yapan sunumunu gerçekleştirdi. “Diasporada Anadolu Müziği’nin Serüveni” başlıklı konuşması ile söze devam eden Köln- Wuppertal Müzik Yüksek Okulu, Popakedemie Dünya Müzikleri Bölüm Başkanı Kemal Dinç dünya üzerinde Anadolu Müziği’ne özellikle eğitim alanı üzerinden ortaya çıkan ilgi ve genel yaklaşımdan söz etti. Son olarak Ankara temelli halk müziğinin yakın tanıklarından yapımcı ve aranjör Ahmet Özgül, Analogtan dijital kayıt sürecine geçişte müzisyenlerin gösterdikleri refleksleri bugün gelinen güncel çıkarımları örnek göstererek değerlendirdi.

Panele birçok farklı üniversiteden öğrenci ve öğretim üyesi, araştırmacı ve de müziksever yoğun bir ilgi gösterdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı