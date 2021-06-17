Anadolu Sigorta, Sigorta Sektörünün “En Değerli” ve “Türkiye’nin En Güçlü” Markalarından Biri Oldu

Anadolu Sigorta, Milletlerarası Marka Kıymetlendirme Kuruluşu Brand Finance’ın 2021 yılı Turkey 100 – Türkiye’nin En Pahalı Markaları araştırmasında, kesiminin en pahalı markası oldu. Marka pahasını her yıl artırarak listede yükselişte olan Anadolu Sigorta, bu yıl marka gücü skorunu en çok artıran marka olarak da “Türkiye’nin En Güçlü Markaları” ortasında yerini aldı.

Brand Finance tarafından bu yıl 15.si yayınlanan “En Bedelli 100 Türk Markası” 2021 araştırmasına nazaran sigorta kesiminin en kıymetli markası olan Anadolu Sigorta, marka gücü skorunu en çok artıran marka olarak da Türkiye’nin en güçlü birinci 10 markası ortasında yer aldı.

Yenilikçi ve istikrarlı çalışmalarının karşılığını almaktan memnuniyet duyduklarını söz eden Anadolu Sigorta 1.Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Anadolu Sigorta olarak 2021 yılında 18,7 puan artışı ile marka gücü skorunu en çok yükselten marka olarak “Türkiye’nin En Güçlü Markaları” ortasında yerimizi aldık. Bu skor yenilikçi yatırımlarımızın paydaşlarımız nezdinde de olumlu ve talebi tetikleyici bir algı yarattığına işaret ediyor” dedi.

Pek çok bölümün ve şirketin olumsuz etkilendiği bu devirde, dijitalleşme odağında yenilikçi eser ve hizmet çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini tabir eden Tiryakioğlu; “Bir asra yaklaşan tarihiyle ülkemizin en pahalı ve güçlü markalarından biri olduğunu bildiğimiz şirketimizin, milletlerarası saygınlığı yüksek kuruluşlarca da tescillenmesinden ötürü son derece memnunuz. Gelecek yıllarda da ülkemize kıymet katma önceliğimiz ile tüm paydaşlarımız ve memleketler arası kurumlar nezdinde marka gücümüzü ve bedelimizi üst düzeylere taşımak için tüm uğraşımızla çalışmayı sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı