Anadolu Sigorta, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri’nde “juno” ile Gümüş Ödülün Sahibi Oldu

Anadolu Sigorta, küresel ödül tertibi Awards International’ın Türkiye’de birinci kere düzenlediği Turkey CX Awards 2021- Türkiye Müşteri Tecrübesi Ödülleri’nde Ürün/Hizmet Geliştirme kategorisinde “juno” ile “Gümüş” ödül kazandı.

Yenilikçi eser ve hizmetleriyle sigorta dalına öncülük eden Anadolu Sigorta, dijital sigortacılık markası “juno- Yeni Kuşak Sigortacılık” platformu ile Awards International’ın düzenlediği Turkey CX Awards 2021- Türkiye Müşteri Tecrübesi Mükafatları müsabakasında “Gümüş” mükafatın sahibi oldu. Farklı bölümlerden birçok firmanın katıldığı müsabakada ‘Ürün/Hizmet Geliştirme’ kategorisinde mükafata layık görülen Anadolu Sigorta, dijital hizmet ve uygulamalarındaki üstün performansını, bir defa daha küresel bir ödül programında elde ettiği muvaffakiyetle taçlandırmış oldu.

Anadolu Sigorta, yeni jenerasyon dijital sigortacılık servisi “juno” taşınabilir uygulaması ile klasik sigortacılık anlayışından farklı bir tecrübe sunarken, sigorta eserlerini şeffaf, anlaşılır ve samimi bir lisan ile tüketicilere ulaştırıyor. Tüm iş süreçlerinin uçtan uca dijital ortamda gerçekleştiğini belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, “Bugüne kadar dijital sigortacılık alanında müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve bölüme öncülük eden pek çok proje ve uygulama hayata geçirdik. Yeni jenerasyon sigortacılık platformumuz “juno”da sigortacılık tabirleri asgarî düzeyde kullanılarak, dijitale yatkın bir kullanım kolaylığı ve tecrübesi sunuyoruz” dedi.

“juno”nun yeni kuşağa hitap eden kullanıcı dostu bir tecrübe sunarken, eğlenceli ve anlaşılır bir lisanı olduğunu belirten Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk ise, “Ağırlıklı olarak gençlere hitap eden platformumuz juno’nun klasik sigortacılıktan farklı hizmet ve servisleri, ilgi görmeye ve başarılı sonuçlara ulaşmaya devam ediyor. juno ile yakaladığımız başarıyı Türkiye’de bir birinci kere düzenlenen milletlerarası ödül programı Turkey CX Awards- Türkiye Müşteri Tecrübesi ödül programında tescillemekten ötürü da memnunluk duyuyoruz” diye konuştu.

Awards International tarafından Türkiye’de birinci kere düzenlenen müsabakanın, ödül merasimi 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşti. 18 farklı kategoride onlarca projenin yarıştığı tertipte yarışmacılar kapsamlı değerlendirmelerden geçerek puanlandı. Değerlendirmeler sonucu oluşan toplam puana nazaran sıralama yapılarak kategoriler bazında mükafatlar dağıtıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı