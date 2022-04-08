Anadolu Sigorta’dan “Sağlıkta Bahar Kampanyası”

Anadolu Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortalarına yoğun ilgi ve talep artışı sürerken, yeni bir kampanya başlattı. “Sağlıkta Bahar Kampanyası” ile Anadolu Sigorta’dan ilk kez tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracak olan 20 ile 35 yaş arasındaki kişilere avantajlar sunan Anadolu Sigorta, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek kampanya ile Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü satın alan müşterilerine sadece yatışlı plan içerikli poliçelerde yüzde 50 indirim sağlayacak.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında gerçekleştirdiği prim üretimiyle, sigorta sektörünün ortalamasının üzerinde bir performansla büyümeyi sürdüren Anadolu Sigorta, “Sağlıkta Bahar Kampanyası” ile Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na olan yoğun ilgiyi devam ettirmeyi hedefliyor. Ürünü yeni satın alan, 20 ile 35 yaş arasındaki müşterilerine özel, sadece yatışlı plan içerikli poliçelerde yüzde 50 indirim avantajı sunan Anadolu Sigorta’nın kampanyası, 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olacak.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında pandemi döneminde büyüme trendi, 2021 yılında da devam ederken, Anadolu Sigorta’nın prim üretiminde 2021 yıl sonu itibarıyla yüzde 89 oranında artış gözlemlendi. 2022 yılının ilk çeyreğinde de yoğun bir talep gördüklerini açıklayan Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erberk, “Şirket olarak, sağlık branşında geniş bir kitleye sahibiz. Sektör ortalamasının üzerinde gerçekleştirdiğimiz üretimimize ivme kazandıracak uygulamalarımıza devam ediyoruz. Mevcut ve potansiyel müşterilerimizin bize duydukları güvenin ve sadakatin bir göstergesi olan bu ilgiden çok memnunuz. Anadolu Sigorta olarak, müşteri memnuniyetini devam ettirerek yeni kitlelere ulaşmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı