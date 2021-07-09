Anadolubank, Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda

Anadolubank, bu yıl 16’ncısı düzenlenen Agroexpo Milletlerarası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda kesim temsilcileri ve çiftçilerle bir ortaya geliyor.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli bankası olarak 1997 yılından bu yana bu toprakların insanına hizmet veren Anadolubank, 23-27 Haziran tarihleri ortasında Türkiye’nin ve Avrupa’nın en itibarlı tarım fuarlarından biri olan Agroexpo Memleketler arası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda paydaşlarıyla bir ortaya geliyor. 10 yılı aşkın bir müddettir sahip olduğu Tarım Bankacılığı deneyimini üreticilere sunarak onlar için ekonomik paha yaratmayı hedefleyen banka, Agroexpo Memleketler arası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda dünya genelindeki global ısınma ve kuraklık tehdidine yönelik geliştirdiği “Sulama Ekipmanları Kredisi” ile çağdaş sulama sistemlerinin finanse edilmesine de takviye verecek.

Anadolubank Tarım Bankacılığı’nda eser ve hizmet çeşitliliği

Anadolubank; Tarım Bankacılığı kapsamında çiftçilere gübre, fide, ilaç, mazot, yem üzere ziraî girdi gereksinimleri ile personellik, elektrik üzere nakit gereksinimlerini finanse edip, hasatta ödeme imkanı sağlıyor. Öteki yandan besin sanayicilerine girdi tedarik eden ve karşılığında çek alan üreticilere düşük maliyetlerle Çek İskonto Kredisi ve Spot Kredi sunan banka; Traktör ve Ekipman Kredisi, Tarla Alım Kredisi ve Sulama Ekipmanları Kredisi ile modernizasyon ve verimliliğe yönelik yatırım kredileri takviyesi de veriyor. Anadolubank, kesimde genel kabul görmüş kartlı sistem muhtaçlığını ise Tarım Kart eseri ile cevaplıyor.

Takviyeler artacak

Halihazırdaki eser ve hizmetlerine ek olarak Tarım Kart için ek geliştirmelerini sürdüren Anadolubank, çok yakında çiftçilerin avantajlı ve faizsiz girdi alışverişi yapabileceği yeni iş birliklerini kamuoyuna duyuracak. Ayrıyeten çiftçinin tedarikçisi olduğu besin üreticisi ve endüstrici firmalarla çiftçi ortasında ticaretin finansmanını kolaylaştıran Tedarikçi Finansmanı Sistemi için birinci adımlarını atan banka, önümüzdeki devirde bu mevzuda çiftçilere takviyesini artırmış olacak.

“İzmir ili, Tarım Bankacılığı açısından stratejik konumda”

Ülkemizin değerli tarım fuarlarından AgroExpo’nun İzmir’de düzenlenmesinin değerli bir ileti içerdiğini tabir eden Anadolubank Kobi İşletme ve Tarım Bankacılığı Kısmı Genel Müdür Yardımcısı Zafer Can, İzmir’in sanayi ile tarımı bir ortada yaşatması, metropol tüketicisi ile ziraî üreticiyi iç içe bulundurması, coğrafik olarak Türkiye’nin batı yarısına eşit arada olması açısından stratejik bir tarım bölgesi olduğunu vurguladı. Anadolubank Tarım Bankacılığı şube yapılanmasının değerli bir kısmının İzmir ve Ege Bölgesi’nde yer aldığını söyleyen Zafer Can, “İzmir, Manisa ve Aydın’daki toplam tarım kredileri hissemizin, ortalama pazar hissemize nazaran daha yüksek olması, AgroExpo’nun bizim için kıymetini artırıyor” dedi.

Tarım Bankacılığı’nın ekonomik konjonktürdeki değerine de değinen Zafer Can, “2020 yıl sonu sayılarına nazaran Türkiye’nin GSYH’si içinde tarımın hissesi yüzde 6,6 iken birebir devirde Tarım kredilerinin Nakdi Krediler içindeki yeri yüzde 4,7 düzeyinde; yani kredideki hisse şimdi üretimdeki hisseye ulaşamadı. Tarım kredilerinde kamu bankalarının hissesi yüzde 70’in üstünde; özel bankalar da dayanaklarına orta vermiyor. Öbür yandan pandemi periyodunda besinin ve hasebiyle tarımın, ziraî üretimde kendi kendine yetmesinin değerini daima birlikte yaşayarak gördük. Ülkemizin tarım potansiyelini de göz önünde bulundurduğumuzda, tarım ve tarımın finansmanı gündemdeki yerini hep koruyacaktır. Bu gündemin şuuruyla 2020 yılında tarım kesimine finansal takviyelerimiz pandemiye karşın nasıl devam ettiyse 2021 yılında da artarak varlığını koruyacaktır” kelamlarını kaydetti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı