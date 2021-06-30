Anadolubank’tan dış ticarete Navlun Kredisi desteği

Dünya genelinde yaşanan ve tesirleri ülkemize de yansıyan olumsuz global gelişmelere rağmen dış ticarete dayanak olmak için çalışmalarına yıl boyunca tüm süratiyle devam eden Anadolubank, ‘Navlun Kredisi’ eserini müşterilerinin hizmetine sundu.

Dış ticaret firmalarının vazgeçilmez finans ortağı olma maksadıyla çalışan Anadolubank, yeni eseri ‘Navlun Kredisi’ ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

2020’de hayatımıza giren global salgın sonrası dünya ticaretinde daralma yaşanırken, konteyner nakliyatına yönelik talep ise hayli arttı. Anadolubank’ın bu doğrultuda hizmete sunduğu Navlun Kredisi, dış ticaret müşterilerinin üstündeki maliyet yükünü hafifletmeyi ve vakte yaymayı amaçlıyor. Bu yeni eser, müşterilerin gereksinimlerine nazaran Spot yahut Rotatif olarak kullandırılabiliyor. Eserden yararlanmak isteyen dış ticaret firmaları, mahallî mevzuatta belirtilen konulara tabi olarak kelam konusu krediyi döviz ya da Türk lirası olarak kullanabilecekler.

“Dış ticaret firmalarına dayanak olmaya devam ediyoruz”

Geliştirdikleri eser ve hizmetlerle dış ticaret firmalarının hayatlarını kolaylaştırmayı hedef edindiklerini söyleyen Anadolubank Dış Ticaret Pazarlama Küme Müdürü Rifat Divrikli, “Küresel salgının tesiriyle artan navlun fiyatlarına yönelik hazırladığımız Navlun Kredisi ile firmaların dış ticaret finansman gereksinimlerine yönelik farklı bir alternatif sunmayı hedefliyoruz. 2020 yılında kesimdeki dış ticaret pazar hissemizi bir evvelki yıla nazaran iki katına çıkararak yeni bir muvaffakiyete imza attık. Bu devirde dış ticaret müşteri sayımızı yüzde 20, süreç adedini ise yüzde 25 artırdık. İlerleyen süreçte de ülkemizin ihracat seferberliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz” formunda konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı