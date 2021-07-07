Anadolu’nun işsiz gençlerinin torpil isyanı: Ankara’da dayımız yok

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, genç işsizliğin can alıcı bir hale geldiğini tabir ederek işsizlik meselesine dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında, İktisat Masası ve Esnaf Masası Heyetlerinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında karşılaştıkları tabloyu aktararak, AKP iktidarının Türkiye’yi fakirleştirdiğini, Türkiye’nin gençlerini işsiz bırakarak geleceklerini çaldığını tabir etti.

Gençler Geleceğe Dair Bir Umut Taşımıyor

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu vilayetlerinin en temel probleminin işsizlik ve yoksulluk olduğunu, gençlerin ise geleceğe dair umutlarının kalmadığını gözlemlediklerini lisana getiren Milletvekili Tutdere, “Siirt, Muş, Bingöl, Diyarbakır ve Bitlis sokaklarındaki karşılaştığımız en vahim tablo genç işsizlik oranının yüksekliğidir. Nereye gitsek, adımımızı nereye atsak gençler işsiz olduklarını, geleceğe dair artık bir umut taşımadıklarını ve iktidardan da artık bir beklentilerinin olmadığını tabir ediyorlar. Bu, ülkem ismine sahiden üzücü bir durum zira bu ülkenin geleceği olan gençler artık işsizlik girdabında, artık hayal kuramaz hâle gelmişler ve ülkeden umutlarını, kesmiş durumdalar. Türkiye ortalamasının da çok üstünde; sokaktaki gençlerin tamamına yakını işsiz, yüzde 50’lerden fazla bir işsizlik oranı var.” sözlerini kullandı.

Okullarında Olması Gereken Çocuklar Çöplerden Kağıt Topluyorlar

Milletvekili Tutdere Meclis Genel Kurulu’nda, Diyarbakır ziyaretleri sırasında ayağında ayakkabısı dahi olmayan kâğıt toplayıcısı çocukların fotoğrafını göstererek, “Sizin iktisatta, işsizlikte, yoksullukta ülkeyi nereye getirdiğiniz apaçık ortadadır. Zozan, Dilan ve Diyar’ın okullarında olmaları gerekirken, çöplerden kağıt toplayarak ailelerinin geçimine katkı sağlıyorlar.” dedi.

AKP iktidarının küçük yaştaki çocukların hayallerini dahi çaldığını ve sokaklarda çalışmaya mecbur bırakıldığını tabir eden Milletvekili Tutdere, “Bu çocuklara ayakkabı giydiremeyen, bu çocukları şimdi küçük yaşlarında çöplerden kâğıt toplayarak ailelerinin geçimine katkı sağlamaya zorlayan AKP iktidarıdır. Her gün burada yollar yaptık, köprüler yaptık, şunu yaptık bunu yaptık diye anlatıyorsunuz. Siz gidin evvel Diyarbakır meydanındaki çocukların hâline bakın. Sizin iktisatta, işsizlikte ve yoksullukta ülkeyi nereye getirdiğiniz apaçık ortadadır. Biz bu fotoğraftan utandık, inşallah siz de utanırsınız ve bu çocuklarımıza hoş bir gelecek hazırlarsınız.” dedi.

Gençlerimizi İşsiz Bırakan Bu İktidarı En Yakın Seçimde Birlikte Göndereceğiz

Milletvekili Tutdere, işe alımlarda yapılan torpillerin ve liyakatsizliğin gençleri büyük bir ümitsizliğe sürüklediğini söyleyerek, “Türkiye’de ve bölgede işsizlik hakikaten can yakıcı durumda. Muş ziyaretimiz sırasında sokakta üç gençle tanıştık; üçü de üniversitelerin sıhhat bölülerinden mezundu. Üç gençte imtihanlara tekraren girmelerine karşın yerleşemediklerini tabir ettiler. “Neden?” diye sorduğumuzda ise “Torpilimiz yoktu, Ankara’da dayımız yoktu.” tabirlerini kullandılar. İşte, gençleri torpille, liyakatsizlikle kamuya yerleştiren AK PARTİ iktidarından, Anadolu’nun dört bir yanından gençlerin talebi var: Gençler sizden iş istiyor, sizden istihdam istiyor. Buradan, milletin Meclisinden sesleniyoruz: Gençlerimizi işsiz bırakan, fakir bırakan bu iktidarı en yakın seçimde birlikte göndereceğiz ve gençlerimizin umutla yaşadığı, memnun yaşadığı bir Türkiye’yi daima bir arada inşa edeceğiz.” tabirlerini kullandı.