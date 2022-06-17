Anadolu’nun köylerinde çocukları tiyatroyla tanıştıracaklar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde önümüzdeki dönem eğitime başlayacak olan; İstanbul, Amerika, İngiltere, Almanya, Gürcistan ve Kıbrıs’ta üniversiteleri olan Türkiye’nin 54 yıllık eğitim kurumu Bahçeşehir Grubu; bu kez sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy okullarını, tiyatro ile buluşturuyor.Ajans Canka / MUĞLA (İGFA) – Manisa’nın Akhisar Bahçeşehir Koleji Ortaokulu Tiyatro kulübü öğrencileri ilk olarak Akhisar köylerinde uygulamaya geçen projede;Yayakırıldık Reşat Öztürk İlkokulu ve Ortaokulu ve Dağdere Ortaokulu’nda köy çocuklarını eğitici bir oyunla, tiyatroyla tanıştı.

Akhisar Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Ali Ünye ve Tiyatro Eğitmeni Erol Hepcan’ın birlikte yürüttükleri projede; Hepcan’ın yazıp kurguladığı absürt komedi türü “Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Bilim – Sanat Ormanında” adlı oyun, çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

Projeyle ilgili bilgi veren Akhisar Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Ali Ünye, Akhisar’a uzak olan ve tiyatro ile henüz karşılaşmamış öğrencileri bulmayı amaçladıklarını belirterek, amaçlarının ülkenin her bölgesinde, her köyünde böyle bir hareketlenme başlatmak olduğunu söyledi.