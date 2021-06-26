Ankara İtfaiyesi yeni itfaiyeciler yetiştiriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara İtfaiyesi ile İskitler Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi ortasında imzalanan protokol kapsamında “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü”nde eğitim gören 25 öğrenci için mezuniyet merasimi düzenledi. Staj eğitimlerini Ankara İtfaiyesi’nde muvaffakiyetle tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi.

Ankara İtfaiyesi ile İskitler Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi ortasında imzalanan protokol kapsamında “İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü”nde eğitim gören 25 öğrenci mezun oldu.

Mezuniyet merasimine mesken sahipliği yapan Ankara İtfaiyesi’nde, staj eğitimlerini muvaffakiyetle tamamlayan öğrencilere diplomaları verildi.

Amaç: Çağdaş ve güçlü itfaiye teşkilatı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Lideri Salih Kurumlu, İskitler Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Boz, öğretmenler, itfaiye işçisi ve çok sayıda velinin de katıldığı mezuniyet merasiminde hisli anlar da yaşandı.

İtfaiye teşkilatını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten İtfaiye Daire Lideri Salih Kurumlu, “Amacımız yetişmiş işçiyle çağdaş ve güçlü itfaiye teşkilatları kurarak can ve mal kaybını en aza indirmek. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda örnek bir çalışmayla alanlarından mezun 300 itfaiye eri alarak Türkiye’ye öncü olmuştur” derken, İskitler Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Boz ise, “Yaptığımız protokol doğrultusunda öğrencilerimizin eğitimlerine verdiği katkılardan ötürü Ankara İtfaiyemize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu iş birliği ile öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni mezun itfaiyeciler kep fırlattı

Mezuniyet merasiminde heyecanlı dakikalar yaşayan ve gelecekte itfaiye eri olmayı istediğini söz eden Okul birincisi Hasan Can Topal hislerini, “Bu kutsal vazife benim çocukluğumdan beri hayalimdi. Dualarımda her vakit bu mesleğe yer verdim. İtfaiyecilik kısmını üniversitede de devam ettirmeyi düşünüyorum” kelamlarıyla lisana getirdi.

Mezuniyet merasimine katılan öğrenci velisi Derya Agvan ise, “İtfaiyecilik kutsal bir meslek. Çocuğum bu mesleğe hevesliydi biz de ailesi olarak destekledik, gururluyuz” dedi. Mezuniyet merasiminde, büyük yangınlarda yangına perde oluşturmak için kullanılan Perde Lans sisteminin önünde fotoğraf çektiren öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.

Hibya Haber Ajansı