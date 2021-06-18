Ankara Kent Konseyi’nde madde bağımlılığı toplantısı

Ankara Kent Kurulu (AKK) ve UYGUN Parti Toplumsal Siyasetler Başkanlığı unsur bağımlılığı ile gayret konusunda bir toplantı düzenledi. Bilhassa gençlerin karşı karşıya kaldığı bağımlılık sıkıntıları ile ilgili tahlil teklifleri başta olmak üzere Türkiye ve Dünya istatistiklerinin masaya yatırıldığı toplantıda, Konak Belediye Meclis Üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu da husus bağımlılığı ile gayret için kurdukları merkez hakkında tecrübelerini paylaştı.

Toplumsal sıkıntıları tespit ederek tahlil teklifleri konusunda harekete geçen Ankara Kent Kurulu gündemine unsur bağımlılığı ile çabayı de ekledi.

Ankara Kent Kurulu ve DÜZGÜN Parti Toplumsal Siyasetler Başkanlığı tarafından Ankara Kent Kurulu Stant Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda husus bağımlılığı ile uğraş ve tahlil teklifleri masaya yatırıldı.

Toplum bileşenlerinin iş birliğinin ehemmiyeti

Ankara Kent Kurulu Yürütme Konseyi Lideri Halil İbrahim Yılmaz, Yürütme Heyeti üyesi Dr. Süleyman Basa, Çalışma Kümesi sözcüleri, DÜZGÜN Parti Toplumsal Siyasetler Lideri Avukat Ünzile Yüksel ve lider yardımcıları ile Konak Belediye Meclis Üyesi Dr. Burcu Bostancıoğlu’nun da katıldığı toplantıda, tahlil teklifleri ve toplum bileşenlerinin yapacağı iş birliğinin kıymeti ele alındı.

Bilhassa gençlerin karşı karşıya kaldığı bağımlılık meseleleri konusunda mahallî idarelere çok değerli vazifelerin düştüğünü belirterek, Konak Belediyesinin unsur bağımlılığı ile uğraşta bir merkez kurduğunu anlatan Dr. Burcu Bostancıoğlu, gerçekleştirdiği sunumda şu bilgileri paylaştı:

“Madde bağımlılığı ile gayrette ülke genelinde önleyici ve kollayıcı çalışmaların Yaygınlaştırılması başta olmak üzere toplumsal devlet anlayışının sağlanmasında en değerli ayaklardan birisi olan lokal idareler kapsamında çalışmalarımızın güçlendirilmesi için bir kurul kuruldu. Bu çerçevede parti siyasetimizin ana hususlarından birisi olan ‘Madde Bağımlılığı ile Mücadele’ başlığında hazırlanacak proje çerçevesinde İzmir örneğinde oluşturulan merkezlerin tüm vilayetlerde yaygınlaştırılması noktasında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”

Hedeflerinin el birliği ile problemleri çözmek olduğunu tabir eden UYGUN Parti Toplumsal Siyasetler Lideri Avukat Ünzile Yüksel ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kent Kurulları o kentlerin kalbidir. Kalp bedenin en kıymetli organıdır. Projelerin kağıt üzerinde olmasına karşıyız. Bu türlü bir çalışmada bir ortaya geldiğimiz için teşekkür ediyorum. Çok hoş bir çalışma içerisindeyiz. Uyuşturucu ve bağımlılıkla uğraş konusu bize bildiri edildiği vakit toplumun bu değerli yarası için çabucak çalışmalara başladık. Hazırladığımız çalışmalar ile tüm Türkiye’de yaşayan insanlara katkı sağlamak için buradayız.”

Bağımlılıkta Türkiye’de artış dünyada ise azalma var

Toplantıda tüm paydaşların görüşlerini dinleyen ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Cürüm Ofisi’nin raporlarına dikkat çeken Ankara Kent Kurulu Yürütme Heyeti Lideri Halil İbrahim Yılmaz da şöyle konuştu:

“ Dünya’da 1990 yılında 46,5 milyon insan husus bağımlısı iken, 2016 yılında bu sayı 63,7 milyona yükselmiştir. 1990 yılında dünya nüfusu 5 milyar 288 milyon iken 2016 yılında dünya nüfusu 7 milyar 444 milyon olmuştur. Dünya nüfusuna oranladığımız vakit 1990’da husus bağımlısı oranı 0,0088 iken 2016’da bu oran 0,0085’e gerilemiştir. Sayısal olarak artış gösteren husus bağımlılığı oransal olarak düşüş göstermektedir. Türkiye’de ise 1990 yılında yaklaşık 381 bin 200 kişi husus kullanım bozukluğuna sahipken, 2016 yılında bu sayı 3 milyon 664 bin 906 bireye yükselmiştir. Nüfusa oranladığımız vakit ise 1990 yılında 0,0070 olan oran, 2016 yılında 0,0082’ye kadar yükselmiştir.”

Uyuşturucuyla gayrette toplumsal sorumluluk şuuru

Uyuşturucu bağımlılığının yalnızca bağımlı bireyi değil ailesini ve etrafını de son derece olumsuz etkilediğini vurgulayan Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ankara Kent Kurulu olarak 29 Çalışma Grubumuzdan biri olan Teknoloji Bağımlılığı Çalışma Kümemizle bir öbür bağımlılık alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ÂLÂ Parti’nin siyasetin dışına çıkarak toplumu derinden sarsan böylesi bir bahiste inisiyatif alarak siyaset ve proje üretmesi yalnızca unsur bağımlılığının azaltılmasında değil siyasetin toplum faydasına gelişmesine de katkılar sunacaktır. Ankara Kent Kurulu, kenti ilgilendiren her mevzuda sorumluluk aldığı üzere Ankara’nın huzuru ve sağlıklı geleceği için 750 bileşeni, 29 Çalışma Kümesi ve 3 Meclisi, 2000’e yakın üyesi ile inisiyatif almaya hazırdır.”

Toplantıda ayrıyeten GÜZEL Parti Toplumsal Siyasetler Lider Yardımcıları Gökhan Köse, Hüseyin Özlük, Avukat Kaan Eren, Prof. Dr. Murat Karaman, Prof. Dr. Taner Demirer , Avukat Cengiz İşler, Etraf ve Sıfır Atık Çalışma Kümesi Sözcüsü Ömer Şan, Medya Çalışma Kümesi Sözcüsü Şakir Gürel, Halk Sıhhati Çalışma Kümesi Sözcüsü Dr. Eriş Bilaloğlu ve çalışma kümesi üyeleri Birinciyiz Altunoğlu Dikmeer, Mehmet Tüfekçi, Gençlik Çalışma Kümesi Üyesi Ece Başkurt, Spor Çalışma Kümesi Üyesi Sinan Çetin de katılarak görüşlerini lisana getirdi.

Hibya Haber Ajansı