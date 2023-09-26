Ankara'da TÜBİTAK-SAGE tesisinde patlama: 1 ölü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK-SAGE) tesislerinde atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
ANKARA (İGFA) – Ankara Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Mamak’ın Gökçeyurt Mahallesi’ndeki TÜBİTAK-SAGE tesisinde saat 16.40’ta atık kimyasallardan kaynaklandığı değerlendirilen patlama sonucunda 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, patlamayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı bildirildi.
Kaynak : İGFA
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