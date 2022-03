Ankaralı Kadınlar Dünya Kadınlar Günü’nde Bülent Serttaş ile Buluştu

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ GÖLBAŞI’NDA BÜLENT SERTTAŞ KONSERİ İLE KUTLANDI

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Gölbaşı’nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte sahne alan Bülent Serttaş kadınlara unutulmaz bir gün yaşattı.

Gerçekleştirdiği etkinliklerle Gölbaşılıların gönlünü fetheden Başkan Ramazan Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusunu Bülent Serttaş konseri ile taçlandırdı. Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen konserde Ankaralı kadınlar Bülent Serttaş ile coştu. Bülent Serttaş seslendirdiği parçalarla Ankaralı kadınlara müzik şöleni yaşattı. Konserde Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve eşi Serpil Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, MHP İlçe Başkanı Serdar Tekin ile eşi yer aldı. Konser öncesi Gölbaşı halkına seslenen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Türk milleti olarak tarih sahnesine çıktığımız, büyük imparatorluklar kurduğumuz ilk günden bugüne kadar kadın bizde her zaman baş tacı olmuştur. Anadolu’da Kurtuluş Harbi’nde kadınlarımızın göstermiş olduğu kutlu mücadele tarihte eşsiz bir örnektir. Hayatımızın her anında en büyük destekçimiz sizlersiniz. Kurtuluş Savaşı sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk yeni kurulan Cumhuriyetimizin her alanından Türk kadınına hak ettiği değeri vermiş. Yaşamın her alanında kadının yerini başka tutmuştur. Bu anlamlı günde Kadınlar Gününüzü kutluyorum. Büyük üstat Neşet Ertaş’ında dediği gibi kadınlar insandır biz insanoğluyuz” dedi.

“Kadınlarımızın günü sadece bir gün değil” açıklamasında bulunan Mevlüt Karakaya şunları söyledi: “Özellikle biz Türkler tarihimize baktığımızda kadının yerinin çok farklı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Türk kadını devlet ve toplum içinde her dönem önemli bir yere sahip olmuştur. Annelik değeri sebebiyle de yüce bir değerdir. Kadın var oldukça aile, aile var oldukça devlet var olmuştur. Bir toplumda kadına verilen değer artıyorsa insana verilen değer de artıyor demektir.”

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar ise kadınların önemine dikkat çekerek “Sizlerin nazarında öncelikle şehit annelerinin eşlerinin kadınlar gününü kutluyorum. Türk kadını dünya üzerindeki birçok kadından seçme seçilme hakkını almıştır. Bugün burada söz sahibiysek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde. Saygıyla minnetle anıyoruz. Kadınlarımızın iyi eğitim alarak kendi ayakları üzerinde duran güçlü bireyler bilincinde olmasını istiyor kız çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirtiyoruz. Kadınlarımızın mutluluk ve sağlık içinde yaşamlarını idam ettirmeleri için çalışıyoruz. Kadına karşı şiddetin konuşulmadığı zamanlar ve günler diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Konser kadınların eşlik ettiği şarkılar eşliğinde; birbirinden renkli ve eğlenceli anlar ile son buldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı