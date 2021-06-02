Anker Nebula Çok Yönlü Akıllı Projeksiyonları Euro 2020’yi Nereye İstersek Oraya Getiriyor!

Anker Nebula çok istikametli akıllı projeksiyonları 4 yılda bir düzenlenen bu değerli turnuvayı meskenlere, bahçelere, kamplara, ormanlara, tatillere, teknelere, iş yerlerine velhasıl nereye istersek oraya getiriyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl düzenlenmesi planlanan tertip, pandemi münasebetiyle ertelenmişti. Türkiye’nin de yer alacağı bu yıl 17.si düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran’da başlayacak. Turnuvayı ruhunu yaşamayı ziyadesiyle özlediğimiz bu günlerde futbol coşkusunu konutlarımızda dev ekranlarda yaşamak mümkün! Anker Nebula çok istikametli akıllı projeksiyonları 4 yılda bir düzenlenen bu kıymetli turnuvayı meskenlere, bahçelere, kamplara, ormanlara, tatillere, teknelere, iş yerlerine elhasıl nereye istersek oraya getiriyor.

Bütün dünyanın merakla beklediği Avrupa Futbol Şampiyonası, 11 Haziran – 11 Temmuz tarihleri ortasında gerçekleşecek. 11 kentin mesken sahipliği yapacağı tertipte, maçın oynanacağı kentin salgındaki durumuna nazaran hudutlu sayıda kapasiteyle seyirci alımına müsaade verilecek. Türkiye’nin de katılacağı turnuvayı bizler konutlarımızdan takip etmek durumunda kalsak da bu durum şampiyona coşkusunun azalacağı manasına gelmiyor. Tek yürek olmak için kalabalıklar içerisinde olmamıza gerek yok, nerede olursak olalım ay yıldızlıların takviyemizi hissedeceğine emin olabilirsiniz. Anker’in Nebula çok taraflı akıllı projeksiyonları şampiyona boyunca bulunduğumuz ortamı stadyuma çevirecek. İster meskende stadyum havası yaratın ister çantanıza ya da bavulunuza attığınız taşınabilir projeksiyon aygıtıyla bulunduğunuz ortamı futbol coşkusuyla kaplayın. Gittiğiniz her yeri stadyuma dönüştürmek için tek bir tuşa basmanız kâfi. Üstelik kullanıcılar, Nebula çok istikametli akıllı projeksiyonlarında Euro 2020’ye özel sürpriz indirimlerle karşılaşacak.

Nebula çok istikametli akıllı projeksiyonlarıyla maç keyfi

Türkiye’nin A kümesinde İtalya, Galler ve İsviçre’yle karşılacağı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda takviyemizi dev ekranlarla veriyoruz! Anker Nebula ailesi, taşınabilir kablosuz özellikleriyle, çoklu irtibat seçenekleriyle ve uzun mühlet giden şarj kapasitesiyle futbol coşkusunu dilediğimiz yere taşımamızı sağlıyor. Nebula çok taraflı akıllı projeksiyonları, farklı özellikleri ve işlevleriyle her muhtaçlığa uygun bir formda bu kere sporseverlere şampiyonaya özel indirimlerle sunulacak.

Anker Nebula Apollo Taşınabilir WiFi Kablosuz Çok Taraflı Akıllı Projeksiyon Aygıtı ve Hoparlör, 100 inçe kadar dev ekrana yansıtabildiği 200 ANSI lümen yüksek parlaklık bedeliyle ve çoklu temas seçeneğiyle eğlenceyi büyütüyor. İnteraktif dokunmatik paneliyle kolay kulanım imkânı sunan Nebula Apollo, başka Nebula çok taraflı akıllı projeksiyonlarında da olduğu üzere Nebula Connect uygulaması aracılığıyla direkt telefon aracılığıyla denetim edilebiliyor. Anker Nebula Capsule II Akıllı Küçük Portatif Çok İstikametli Akıllı Projeksiyon Aygıtı ise 720p ekran çözünürlüğü ve 200 ANSI lümen yüksek parlaklık kıymetini bir ortaya getiriyor. 8 Watt’lık güçlü bir ses sitemine sahip olan projeksiyon aygıtı, 2,5 saat süren şarjıyla ve çoklu ilişki seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor. Nebula ailesi’nin meskenleri cümbüş merkezine çeviren projeksiyonlarından bir başkası de Anker Nebula Mars Pro II Çok İstikametli Akıllı Taşınabilir Projeksiyon Aygıtı. Öteki Nebula çok istikametli akıllı projeksiyonlardan farklı olarak otomatik bir odaklama özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde saniyeler içerisinde netleme yapabilen aygıt, 2 adet 10 Watt gücünde hoparlöre ve 500 ANSI lümen parlaklık kıymetine sahip. Nebula ailesinin en son çıkan iki eseri olan Nebula Cosmos ve Cosmos Max ise Şampiyona coşkusunu farklı bir düzeye çıkartıyor. 2 adet 10 Watt gücünde hoparlöre ve 900 ANSI lümen parlıklık pahasına sahip Nebula Cosmos Çok Taraflı Akıllı Projeksiyonu ve dünyanın birinci 4K manzaralı 3D sesli taşınabilir sinaması Cosmos Max Çok Taraflı Akıllı Projeksiyon Aygıtı cümbüşün katlanmasına yardımcı oluyor. Nebula Cosmos Max Çok İstikametli Akıllı Projeksiyon Aygıtı birebir vakitte 1500 ANSI lümen parlaklık pahasına ve 4 adet 10 Watt gücünde hoparlöre sahip.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı