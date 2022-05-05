Anker’in Soundcore Life Serisinin Yeni Dot 3i & Note 3i Kulaklıkları Şimdi Türkiye’de

Soundcore kategori markasıyla ses sistemlerinden kulak içi ve kulak üstü kulaklıklara kadar pek çok ürünü piyasaya sunan Anker, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Şimdi de 36 saate varan çalma süresi, şeffaflık modu ve gürültü önleyici 4 mikrofonlu kulaklığa sahip kulak içi kulaklıklar Soundcore Life Dot 3i ve Soundcore Life Note 3i’yi Türkiye’de satışa çıkardı.

Yaşamı kolaylaştıran teknolojilere öncülük eden Anker, her bütçeye uygun ürünler piyasaya sunmaya devam ediyor. Soundcore kategori markasıyla da son trendlerden yararlanarak ses kalitesinden ödün vermeyen ürünler geliştirerek müşterilerini memnun etmeyi başarıyor. Spor yaparken, müzik dinlerken, telefon görüşmesi yaparken ya da toplantı yaparken sunduğu ses kalitesiyle beklentileri aşmayı başaran Soundcore ürün ailesi, şimdi de yeni kulak içi kulaklıklarla daha da genişlemeye devam ediyor. Kişiselleştirilebilir ses kalitesi, su geçirmez özelliği, gürültü engelleyici modu ve 36 saati varan çalma süresiyle Soundcore Life Dot 3i ve Soundcore Life Note 3i Türkiye’de satışa sunuldu.

Soundcore Life serisi artık çok daha güçlü

Ses kalitesinde sunduğu yeniliklerle beklentileri aşmayı başaran Soundcore kategori markası, Life serisiyle piyasaya sunduğu kulaklık modellerine yenilerini ekledi. Soundcore Life Dot 3i ve Soundcore Life Note 3i olarak piyasaya sunulan modeller farklı formlarıyla kullanıcının beğenisine sunuluyor. Birbirinden farklı tasarım ve biçimlere sahip kulaklıklar, kullanıcıların ihtiyacına ve tercihine göre farklılaştırılmış durumda. Daha geniş bir ses sahnesi ve olağanüstü netlikte müzik kalitesi sunmalarına yardımcı olan 10 mm grafen sürücülere sahip 36 saate varan çalma süresi sunan kulaklıklar, Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaflık Modu’na, arka plan gürültüsünü azaltmaya ve sesi yükseltmeye yardımcı olan 4 mikrofona, Soundcore uygulamasıyla kişiselleştirilebilen ses deneyimine sahip. Kulaklıklar, IPX5 suya ve tere dayanıklı olmalarının yanı sıra yapay zeka algoritmasıyla donatıldığından aramalardaki her kelimeyi daha da netleştirebiliyorlar.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı