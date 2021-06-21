Anne Adaylarının Estetik İle İlgili En Çok Sorduğu 9 Soru

ANNE ADAYLARININ ESTETİK İLE İLGİLİ EN ÇOK SORDUĞU 9 SORU

Annelik, kuşkusuz bayanların hayatındaki en kıymetli ve mucizevi seyahatlerden biridir. Anne olma hayali kuran tüm bayanlar, gebelik sürecini bebeği ve kendisi için problemsiz atlatmak üzere planlar yapıp hayatını buna nazaran şekillendiriyor. Bu planlardan biri de estetik uygulamalar olarak karşımıza çıkıyor. Bilhassa göğüs ve karın bölgesindeki değişiklikler için tercih edilecek estetik formüller gelecekte anne olmayı planlayan bayanların başında soru işareti bırakıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu, estetik uygulamaların gebelik sürecine ve emzirmeye olan tesirleri hakkında bilgi verdi.

Gelecekte anne olmayı planlayan bayanların estetik uygulamalarla ilgili merak ettiği birçok soru bulunmaktadır. Bu sorular daha çok karın germe ve göğüs büyütme-küçültme uygulamaları üzerinde ağırlaşmaktadır.

1. Protez ile göğüs büyütme süreci gelecekte emzirmemi mahzurlar mi?

Göğüs büyütme ameliyatlarında protezin uygulanacağı bölge değerlidir. Emzirmeye yönelik kas altı, kas üstü ya da bazen kas fasyasının ortasına uygulanan protezlerde emzirmeye pürüz olabilecek bir durum bulunmamaktadır. Yaygın bilinen bir yanlış olarak protezin kas üstüne yerleştirildiği operasyonların emzirmeye tesir ettiği düşünülmektedir. Lakin kas üstü prosedürde bile protez göğüs dokusunun altına yerleştirileceği için göğüs bezine ziyan verilmemektedir.

2. Ameliyat kesinin pozisyonu emzirmede tesirli mi?

Yalnızca göğüs başı etrafında yapılan kesilerde az da olsa süt bezlerine ziyan verme mümkünlüğü bulunmaktadır. Göğüs başı yerine, ‘inframammary fold’ ismi verilen göğsün alt çizgisinden yapılan kesiler hiçbir halde emzirmeye yönelik sorun oluşturmaz.

3. Göğüs büyütme sürecinden sonra his kaybı yaşar mıyım?

Protez uygulandığında göğüs bezinde bir ölçü sıkışma olduğundan süreç sonrası erken devirde hissiyat kaybı yaşanabilse de bu süreksiz bir süreçtir. Yani göğüs protezi uygulamasından sonra göğüste ekseriyetle kalıcı bir duyu kaybı kelam konusu değildir. Tıpkı halde emzirme de ziyan görmez.

4. Göğüs küçültme süreci ileride emzirmemi maniler mi?

Göğüs küçültme operasyonlarında göğsün boyutuna ve sarkıklığına bağlı olarak yapılacak cerrahi sürece karar verilmektedir. Çok sarkık ve büyük göğüslerde bir ölçü süt bezlerinden alınması gerekebilmektedir. Lakin bayanlarda ortalama 15-20 ortası süt kanalı bulunduğu için bunlardan 5-6’sı alındığında emzirmede önemli manada azalma yaşanmaz. Yani orta düzeyde sarkıklık varsa operasyondan sonra sütte çok az ölçüde azalma olur ya da azalma olmaz. Lakin göğüs başındaki sarkıklık, olması gerekenden 10-15cm den fazla ölçüdeyse bu ileri derece bir sarkıklıktır ve bu hastalarda sütte azalma beklenmektedir. Bu hastalara ekseriyetle doğum ve emzirme süreci geçirildikten sonra estetik operasyon önerilmektedir. Göğüs küçültme süreçlerinde hissiyat kaybı süreç sonrası süreksiz olarak yaşanabilse de düzgünleşme süreci sonrası duyu geri kazanılmaktadır.

5. Karın germe ameliyatı sonrası hamile kalabilir miyim? Sorun olur mu?

Karın germe operasyonunda fazla olan cilt dokusu çıkarılır. Bunun yanında karın kaslarının ortasındaki boşluklar sıkılaştırılır. Çoklukla uygulanan ipler 6 ay kadar bir mühlet içerisinde eriyen iplerdir. Bu nedenle karın germe sürecinin akabinde hastaya hamile kalmak için 6 ay-1yıl ortası bir süreç önerilmektedir. Lakin karın germe sürecinden sonra plansız bir gebelik yaşansa bile anne ya da bebeğe rastgele bir ziyanı yoktur. Bebeğin büyüme süreci içerisinde ipler içerde yavaş yavaş emilmekte ve karın olağan kaidelerde gebeliğin gerektirdiği biçimde büyümektedir. Tekrar de yakın bir devirde planlanan gebelik varsa gebelik sürecinin bitmesi ve lohusalık periyodunun geçmesi sonrası karın germe süreci daha uygun olmaktadır.

6. Karın germeden sonra gebe kalırsam olağandan fazla kilo alır mıyım? O bölge yine yağlanır mı?

Sonuçta bölgedeki fazla olan doku çıkarıldığı için beden nasıl olağan olarak kilo alırsa karın bölgesi de birebir biçimde kilo almaktadır. Yapılan sürece bağlı olarak olağandan fazla kilo alınması kelam konusu değildir.

7. Liposuction’dan sonra gebe kalırsam çok kilo alır mıyım?

Liposuctionda (vakumla yağ alma işlemi) bölgedeki yağ hücrelerin tamamı alınmaz. Örneğin 100 hücre varsa 70-80’ini alınmaktadır. Yani 20-30 hücre yerinde kalmaktadır. Uygulama bölgesinden kilo alınabilir lakin bedenin süreç yapılamayan bölgeleri yağlanmaya daha müsait olmaktadır. Gebelikte beklenildiği üzere bütün olarak bedene yayılacak bir yağlanma olur.

8. Karın germe sürecinden sonra gebe kalırsam çok çatlak oluşur mu?

Karın germe sürecinden sonra gebe kalınırsa yeniden gebeliğin getirdiği olağan çatlaklar görülebilir. Sonuçta ince bir doku ve dümdüz bir karının genişlemesiyle bol bir dokunun genişlemesi ortasında fark olacaktır. Şayet anne adayında çatlaklar genetikse yahut süratli kilo alıp verme süreci yaşandıysa mevcut çatlaklar artabilmektedir. Bu hastalarda genelde karın germe süreci öncesi bilhassa gebelik sürecini atlatması, germe sürecinin sonraya bırakılması önerilmektedir. Fakat bu şahıslar diyetine ve sporuna dikkat eder, bilhassa pilates ya da yoga üzere antrenmanları yapmaya itina gösterirse, karın buna nazaran esneklik kazanacağı için çatlak riski minimuma inecektir.

9. Gebelik sonrası ameliyat izlerimde artış olur mu?

Gebelik sonrası hormonal istikrar değişmektedir. Östrojen ve progesteron üzere hormonların düzeyleri değişir bu da yara güzelleşme müddetlerini değiştirebilir. Bu nedenle karın germe, göğüs büyütme-küçültme üzere süreç yaptıran anne adayları için gebelik sürecinde denetimli gidilmesi önerilmektedir. Erken iz tedavilerine başlayarak, çatlaklar oluşmadan bakıma ve yaraların pak tutulmasına dikkat ederek bu süreci meselesiz atlatmak mümkündür.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı