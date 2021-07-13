Anne sütünün bebeklerde korona virüse etkisi

Hollandalı bilim insanlarının yaptıkları bir çalışmada, anne sütünde korona virüsü engelleyebilecek ölçüde antikor buldukları bildirilmiştir. Bu çalışmada Covid-19 geçirmiş annelerin kanında ona karşı antikor varsa bebeğine de bu antikorları geçirdiği tespit edilmiştir. Bu durum anne sütünün doğal bir özelliğidir. Bu antikorlar bebeği bir müddet korur. Ekseriyetle 4 ay ile 12 ay ortasında sürebilir. Aslında bebekte kızamık, suçiçeği, hepatit üzere birçok hastalığın birinci 6 ayda çok daha ender görülmesinin nedeni de anneden geçen bağışıklığı sağlayıcı bu antikorlardır.

Şayet anne, Covid-19 geçirmemişse anne sütünün tam manasıyla virüse karşı tesirli olabilmesi mümkün değildir. Hâlbuki aşıyla direkt kişinin bedenine zararsız bir halde, onun mikrobunun bir antijenini verilip, bağışıklık sisteminin Covid-19’a karşı antikor yapması sağlanırsa buradaki antikor tıpkı vakitte anne sütüne de direkt olarak geçer. Gebelikte fetüse anne kanından geçen birçok antikorlar vardır. Şayet anne gebeliğinde Covid-19 geçirdi ise, yalnızca anne sütüyle değil çocuğu anne rahminde taşırken de esasen bebeğe bu antikorlar geçer. Bir müddet sonra o da azalır. Fakat doğum sonrası bebek anne sütü aldığı sürece Covid-19’a karşı oluşan antikorlar geçmeye devam eder. Doğal ki anne sütünden aldığı antikor, anne rahmindeyken geçirilen enfeksiyonun oluşturduğu antikor kadar yüksek seviyede olmaz. Bilhassa 3-4 günlükteki anne sütü, son derece kıymetlidir. Genel manada koruyuculuk içeren birçok bağışıklık hususunu içerir.

Covid-19 aşıları bebeğe ziyan verir mi?

Tüm dünyada bilhassa anne ve anne adaylarının merak ettiği bir soru; “Korona virüs aşısı olmanın, bebeklerine ziyan verip vermeyeceği sorusudur.” Son araştırmalar aşıların ziyan vermediği üzere bebeklere de antikor transferi yoluyla muhafaza sağlayabileceğini gösteriyor. Harvard ve Massachusetts General Hastanesi’nin ortak bir çalışmasındaki araştırmada 84’ü gebe, 31’i emziren ve 16’sı gebe yahut emzirmeyen bayanlardan oluşmaktaydı. Bu bayanlara iki doz Pfizer/BionTech ya da Moderna aşısı yapıldı. Aşıların aktifliği gebe ve emzirenler ile öteki bayanlar ortasında birebir orandaydı.

Pekala, süt yoluyla muhafaza ne kadar sürebilir?

Bu sorunun cevabı meçhul. Ortak görüş her gün emzirilen bebeklerin, daima antikorlu sütle beslenmeyenlere nazaran daha fazla korunacağı istikametindedir. Yani sistemli alınan bir ilaç üzere tesirli olacağı halinde yorumlanabilir. Genel manada enfeksiyonlardan korunmada anne sütünün anti-infektif ve immunmodülator tesiri öne çıkmaktadır. Anne sütü içeriğinde bulunan bilhassa yüksek salgısal IgA ve öteki biyoaktif unsurlar ile pasif doğal bağışıklık sağlanmaktadır. Covid-19 pandemisinin yaşandığı bu devirde anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi ve desteklenmesi enfeksiyondan korunmak için gereklidir. Mevcut bilimsel bilgilere nazaran temas ya da enfeksiyon varlığında annenin maske takarak, gereken hijyen kurallarını sağlayarak emzirmeye, ya da sağarak anne sütü vermeye devam etmesi önerilmektedir.

Emzirme, anneleri bir çok hastalıktankoruyor

Emziren bir anne, enfeksiyon kapmış, kendisini koruyan ve tıpkı vakitte bebeğine de aktarılan proteinler üretir. Böylelikle bebeğini enfeksiyon kapmaktan korur. Birebir süreç çabucak hemen tüm viral enfeksiyonlar için geçerlidir. Ayrıyeten antikorlar dışındaki birtakım unsurlar de anne sütünün antiviral özelliklerinde rol oynar. Anne sütünde de değerli immünolojik özelliklere sahip biyoaktif yapılar mevcuttur. Ayrıyeten emzirme, anneyi birçok hastalıktan korur ve sağlıklı stabil bir ruh halinde istikrarda kalmasını sağlar. Emzirme sırasında anne kanında artış gösteren oksitosin hormonunun erken depresyondan esirgeyici tesiri olduğu bildirilmiş ve anne psikolojisini düzenleyici tesiri olduğu gözlemlenmiştir. Anne sütünün ve laktasyonun insan sıhhati üzerindeki hami özellikleri düşünüldüğünde, salgın hastalıklar ve başka inanılmaz durumlarda emzirmeye devam edilmesinin kıymeti yadsınamaz. Anne sütü, eşsiz besleyici özellikleri ve hastalıklardan gözetici tesirinin yanı sıra, bebek için en sağlıklı, en doğal ve en düşük maliyetli besindir.

Sonuç olarak ister Covid-19 hastalığı geçirmiş olsun, isterse aşılanmış olsun, tüm annelerin bebeklerini gönül rahatlığı ile emzirmesinde rastgele bir sakınca olmadığı üzere, bu enfeksiyona karşı epey esirgeyici olduğu unutulmamalıdır.

Hibya Haber Ajansı