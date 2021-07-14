Anne Sütünün Bebeklerde Koronavirüse Karşı Koruyucu Etkisi Olduğunu Biliyor Musunuz?

Son vakitlerde birçok annenin, gerek Covid-19 geçirmiş olsun, gerekse aşı olmuş olsun; dertleri, “Bebeğimi emzirmeli miyim? Yoksa emzirmemeliyim mi?” olmaktadır. Bu durumda “emzirmek yararlı mı? Yoksa ziyanlı mı?” Nitekim bebekleri açısından bu soruyu sormaları da kaçınılmaz ve olağandır. Yenidoğan Ağır Bakım Uzmanı Doç. Dr. Şenol Bozdağ, anne sütü ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Hollandalı bilim insanlarının yaptıkları bir çalışmada, anne sütünde korona virüsü engelleyebilecek ölçüde antikor buldukları bildirilmiştir. Bu çalışmada Covid-19 geçirmiş annelerin kanında ona karşı antikor varsa bebeğine de bu antikorları geçirdiği tespit edilmiştir. Bu durum anne sütünün doğal bir özelliğidir. Bu antikorlar bebeği bir müddet korur. Çoklukla 4 ay ile 12 ay ortasında sürebilir. Aslında bebekte kızamık, suçiçeği, hepatit üzere birçok hastalığın birinci 6 ayda çok daha az görülmesinin nedeni de anneden geçen bağışıklığı sağlayıcı bu antikorlardır.

Antikorlar Anne Rahminde Bebeğe Geçiyor

Şayet anne, Covid-19 geçirmemişse anne sütünün tam manasıyla virüse karşı tesirli olabilmesi mümkün değildir. Hâlbuki aşıyla direkt kişinin bedenine zararsız bir biçimde, onun mikrobunun bir antijenini verilip, bağışıklık sisteminin Covid-19’a karşı antikor yapması sağlanırsa buradaki antikor tıpkı vakitte anne sütüne de direkt olarak geçer. Gebelikte fetüse anne kanından geçen birçok antikorlar vardır. Şayet anne gebeliğinde Covid-19 geçirdi ise, yalnızca anne sütüyle değil çocuğu anne rahminde taşırken de aslında bebeğe bu antikorlar geçer. Bir müddet sonra o da azalır. Lakin doğum sonrası bebek anne sütü aldığı sürece Covid-19’a karşı oluşan antikorlar geçmeye devam eder. Natürel ki anne sütünden aldığı antikor, anne rahmindeyken geçirilen enfeksiyonun oluşturduğu antikor kadar yüksek seviyede olmaz. Bilhassa 3-4 günlükteki anne sütü, son derece kıymetlidir. Genel manada koruyuculuk içeren birçok bağışıklık hususunu içerir.

Covid-19 Aşıları Bebeğe Ziyan Verir Mi?

Tüm dünyada bilhassa anne ve anne adaylarının merak ettiği bir soru; “Korona virüs aşısı olmanın, bebeklerine ziyan verip vermeyeceği sorusudur.” Son araştırmalar aşıların ziyan vermediği üzere bebeklere de antikor transferi yoluyla muhafaza sağlayabileceğini gösteriyor. Harvard ve Massachusetts General Hastanesi’nin ortak bir çalışmasındaki araştırmada 84’ü gebe, 31’i emziren ve 16’sı gebe yahut emzirmeyen bayanlardan oluşmaktaydı. Bu bayanlara iki doz Pfizer/BionTech ya da Moderna aşısı yapıldı. Aşıların aktifliği gebe ve emzirenler ile başka bayanlar ortasında tıpkı orandaydı.

Pekala, Süt Yoluyla Müdafaa Ne Kadar Sürebilir?

Bu sorunun karşılığı bilinmeyen. Ortak görüş her gün emzirilen bebeklerin, daima antikorlu sütle beslenmeyenlere nazaran daha fazla korunacağı istikametindedir. Yani tertipli alınan bir ilaç üzere tesirli olacağı halinde yorumlanabilir. Genel manada enfeksiyonlardan korunmada anne sütünün anti-infektif ve immunmodülator tesiri öne çıkmaktadır. Anne sütü içeriğinde bulunan bilhassa yüksek salgısal IgA ve başka biyoaktif hususlar ile pasif doğal bağışıklık sağlanmaktadır. Covid-19 pandemisinin yaşandığı bu periyotta anne sütü ile beslenmenin sürdürülmesi ve desteklenmesi enfeksiyondan korunmak için gereklidir. Mevcut bilimsel bilgilere nazaran temas ya da enfeksiyon varlığında annenin maske takarak, gereken hijyen kurallarını sağlayarak emzirmeye, ya da sağarak anne sütü vermeye devam etmesi önerilmektedir.

Emzirme Anneleri Birçok Hastalıktan Koruyor

Emziren bir anne, enfeksiyon kapmış, kendisini koruyan ve birebir vakitte bebeğine de aktarılan proteinler üretir. Böylelikle bebeğini enfeksiyon kapmaktan korur. Tıpkı süreç çabucak hemen tüm viral enfeksiyonlar için geçerlidir. Ayrıyeten antikorlar dışındaki birtakım unsurlar de anne sütünün antiviral özelliklerinde rol oynar. Anne sütünde de kıymetli immünolojik özelliklere sahip biyoaktif yapılar mevcuttur. Ayrıyeten emzirme, anneyi birçok hastalıktan korur ve sağlıklı stabil bir ruh halinde istikrarda kalmasını sağlar. Emzirme sırasında anne kanında artış gösteren oksitosin hormonunun erken depresyondan kollayıcı tesiri olduğu bildirilmiş ve anne psikolojisini düzenleyici tesiri olduğu gözlemlenmiştir. Anne sütünün ve laktasyonun insan sıhhati üzerindeki gözetici özellikleri düşünüldüğünde, salgın hastalıklar ve başka harikulâde durumlarda emzirmeye devam edilmesinin ehemmiyeti yadsınamaz. Anne sütü, eşsiz besleyici özellikleri ve hastalıklardan kollayıcı tesirinin yanı sıra, bebek için en sağlıklı, en doğal ve en düşük maliyetli besindir.

Sonuç olarak ister Covid-19 hastalığı geçirmiş olsun, isterse aşılanmış olsun, tüm annelerin bebeklerini gönül rahatlığı ile emzirmesinde rastgele bir sakınca olmadığı üzere, bu enfeksiyona karşı epeyce hami olduğu unutulmamalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı