“Anne ve baba kaygısı, çocuğa bulaşıyor”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, orta öğretim kurumlarından liseye geçmek üzere imtihana girecek öğrencilere ve ailelerine imtihan gerilimiyle başa çıkma konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Anne ve babanın tasası bulaşıcıdır

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, LGS’ye sayılı günler kaldığını belirterek bu devirde anne ve baba tavırlarının da değerine işaret etti. Annenin ve babanın çocuğu gerçek yönlendirmesi gerektiğini kaydeden Tarhan, şunları söyledi: “Anne ve babanın derdi bulaşıcıdır. Çocukta sorumluluk duygusu yüksek mi yoksa sorumluluk duygusu düşük mü? Sorumluluk duygusu yüksek olan bir çocuğa yaklaşım farklıdır, sorumluluk duygusu az olan bir çocuğa yaklaşım da farklıdır ancak ekseriyetle çocukların birçoğu sorumluluk hissediyor. Sorumlulukları yüksek olan bir çocuğa ‘Oğlum/kızım ders çalışmazsan da olur. Önemli olan sensin, senin sağlığın’ dediğiniz vakit çocuklar çok bunalır. Çocuğun zati imtihanla ilgili derdi var, beklentisi var, korkusu var. Bu türlü durumlarda korkusu olan bir kişiyi kaçıyorsunuz. Çocuk ‘Eyvah demek ki benim imtihanı yapamama durumum var ki annem ve babam bu türlü konuşuyor’ diye kaygılanır” dedi.

Sonuca değil, sürece odaklanılmalı

“Oysa çocuğun imtihan telaşını önlemek için sürece odaklanılmasını tavsiye ediyorsunuz. İmtihana kadar olan bu periyotta imtihan sonucuna değil, buradaki sürece odaklanması lazım. İmtihan sonucuna odaklanmak insanın denetim edemeyeceği bir şeydir. Denetim edemeyeceği bir şeye odaklanınca dert yükselir halbuki denetim edebileceği noktada örneğin imtihana kadar bildiklerini tekrar etmek, 100-200 ya da 300 tane soru çözmek önemlidir” dedi

Deneme imtihanlarındaki muvaffakiyete bakılmalı

Bu üzere imtihanlarda çok büyük gayeler koymanın mesela 10 bine girme maksadının de sonuç odaklı fikirden kaynaklandığını belirten Tarhan, “İlk 10 bine gireceğim baskısı, sonuç odaklı niyettir. Genç burada ‘İlk 10 bine giremezsem ne olacak?’ demeye başlıyor. ‘Ben elimden gelenin en güzelini yapacağım, benim misyonum bu fakat kaç bine girerim onu bilemem. İnşallah 10 bine girerim ya da 50 bine girerim’ üzere bir amaç koyabilir kendine lakin sabahtan akşama kadar daima sonucu düşünürse o öğrenci imtihanda panik yapıyor. Burada çocuğun ya da gencin deneme imtihanındaki başarılarına bakması gerekiyor. ‘Deneme testlerinde birinci 10 bine girebiliyorum. Ben daha evvel deneme testinde şu puanı aldım, bunu da yapabilirim. Başarılı olmamam için hiçbir sebep yok’ biçiminde düşünürse derdi azalır yani hazırlıklı olan kişinin bu türlü durumlarda telaşı azalır” diye konuştu.

Gerilim altında itidalli kalmanın öğrenilebilen bir marifet olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu doğuştan gelmiyor. Bir geminin fırtınaya hazırlanması üzeredir. Akıllı kaptanlar fırtınaya yakalanmamak için tedbir alanlardır” dedi.

İmtihana sayılı günler kala her gün için plan yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, imtihana bazıları vakit çok fazla mana yüklendiğini belirterek “Oysa imtihan hayatta muvaffakiyet basamaklarından biri” dedi.

İmtihan gerilimiyle baş etmede beyin dostu yaşamak kıymetli

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, imtihan gerilimiyle başa çıkmak için tavsiyelerini şöyle sıraladı: “Sınav gerilimiyle başa çıkmada uyku, beslenme ve antrenmanın katkıları çok büyük. Uyku beynin en büyük dostudur. Beyin dostu yaşayan şahıslar imtihanda daha rahat eder. Beyin dostu yaşamada ne vardır? Burada beslenme stili çok kıymetlidir. Mideyi çok doldurmamak gerekiyor. İmtihan öncesinde mide çok dolduğu vakit odaklanma zorlaşıyor. O nedenle imtihan öncesinde hafif şeyler yemek çok kıymetli. Ders çalışmadan evvel karbonhidrat ve çok şekerli şeyler yediğiniz vakit kan şekeri birden yükseliyor böylelikle uykuya eğilim, halsizlik, kolunu ve bacağını oynatamayacak derecede halsizlikler oluşur. Akdeniz mutfağı çok kıymetli. Renkli tabak diyoruz tıpkı vakitte. Protein, karbonhidrat, zerzevat ve meyvenin içinde olduğu, her renkten yiyeceğin olduğu bir beslenme modeli. Bu halde beslenmek beyin dostu beslenmedir” dedi.

Gerilimle başa çıkmada uyku kesinlikle düzenlenmeli

Gerilimle başa çıkmada kaliteli uykunun da değerine işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yatmadan evvel kahve içmekten kaçınılmalıdır. Erken yatıp erken kalkmaya ihtimam göstersinler. Uykudan evvel tablet ve telefonları bıraksınlar. Bu da uykunun kalitesini düşürmektedir” diye konuştu.

Günde iki kupa kahve içebileceklerini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sabahtan öğlene kadar kahve tüketmekte hiçbir sorun yoktur. Kahve doğal olarak dikkat açar” dedi.

Anne baba bağı çocuğun akademik muvaffakiyetini etkiliyor

Çocuğun anne ve babasının münasebetini örnek aldığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Evde huzurlu sıcak bir ortam varsa anne baba çocuğa eğitim için atmosferi esasen hazırladı demektir. Çocuk konuta severek geliyorsa, konutta memnunsa, eşyasını odasını seviyorsa yüzde 50’si halloldu demektir. Çocuğa özgürlük-sorumluluk istikrarını de öğretmek gerekiyor. Her yaşın sorumluluğu başkadır. 5-6 yaşındaki çocuğa, 12-13 yaşındaki çocuğun sorumluluğu verilmez” diye konuştu.

Meskenin en inançlı alan olduğu hissettirilmeli

“Bu devir birebir vakitte ergenlik dönemi” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu kendi kimliğini arayıp bulma periyodu. Bu devirde annesinin ve babasının yanında olduğunu hissetmeleri değerli. Çocuğun en inançlı alanı meskeni. Çocuğa bu hissettirilmeli” diye konuştu.

Çocuğa konuşma imkanı verilmeli

Çocukla bir arada vakit geçirmenin de kıymetli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Beraber vakit geçirirken tek bahis ders olmamalı. Hayat olayları, günlük olaylar hakkında konuşulabilir lakin yalnızca anne ya da baba konuşmayacak. Ekseriyetle bizim kültürümüzde anne ve baba konuşuyor, çocuk dinliyor. Çocuğa soru sordurtan en hoş öğrenme usulü sokratik sorgulama yolu. Çocuğa konuşma imkanı verecek halde çanak sorular sorulabilir mesela ‘Şu hususta ben bu türlü diyorum’ diye yaklaşmak yerine ‘Sen bu hususta ne düşünüyorsun’ halinde bir yaklaşım faydalı olabilir. Çocuğa buyurgan davranmak yerine örnek olmak ve seçenek sunmak gerekiyor” diye konuştu.

Gerilim var, panik yok diyoruz

İmtihan öncesinde gerilimin de olağan olduğunu ve olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Stres var, panik yok diyoruz. Çocuğun imtihan öncesi gerilim olması olağan. Bundan korkmasınlar. Gerilim var panik yok zira panik bozuyor kişiyi. O gerilim değil. Annesinin ve babasının yanında olması kâfi. Çocuğa hiçbir şey demesinler. Kapıya kadar götürsünler. İtidalli bir halde, hiç ders konuşmasınlar. İsterse çocuk onlara sorsun” tavsiyesinde bulundu.

Hibya Haber Ajansı