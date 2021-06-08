“Anne ve baba kaygısı, çocuğa bulaşıyor”

Yaklaşık 1 milyon öğrenci, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş İmtihanı (LGS) için heyecanla bekliyor. İmtihana girmeye hazırlanan çocuk ve gençlerde gerilim denetiminin kıymetine işaret eden Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, imtihana sayılı günler kala sonuca değil, sürece odaklanılması gerektiğine dikkat çekiyor. Anne ve babanın tasasının bulaşıcı olduğunu vurgulayan Tarhan, çocuğun deneme imtihanlarındaki başarılarına odaklanılmasını tavsiye ediyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sistemli uyku ve yanlışsız beslenme üzere beyin dostu yaşamanın da imtihan tasasıyla uğraştaki kıymetine işaret ediyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, orta öğretim kurumlarından liseye geçmek üzere imtihana girecek öğrencilere ve ailelerine imtihan gerilimiyle başa çıkma konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Anne ve babanın derdi bulaşıcıdır

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, LGS’ye sayılı günler kaldığını belirterek bu periyotta anne ve baba tavırlarının da kıymetine işaret etti. Annenin ve babanın çocuğu gerçek yönlendirmesi gerektiğini kaydeden Tarhan, şunları söyledi:

“Anne ve babanın derdi bulaşıcıdır. Çocukta sorumluluk duygusu yüksek mi yoksa sorumluluk duygusu düşük mü? Sorumluluk duygusu yüksek olan bir çocuğa yaklaşım farklıdır, sorumluluk duygusu az olan bir çocuğa yaklaşım da farklıdır. Fakat ekseriyetle çocukların birçoğu sorumluluk hissediyor. Sorumlulukları yüksek olan bir çocuğa ‘Oğlum/kızım ders çalışmazsan da olur. Önemli olan sensin, senin sağlığın’ dediğiniz vakit çocuklar çok bunalır. Çocuğun zati imtihanla ilgili telaşı var, beklentisi var, korkusu var. Bu türlü durumlarda korkusu olan bir kişiyi kaçıyorsunuz. Çocuk ‘Eyvah demek ki benim imtihanı yapamama durumum var ki annem ve babam bu türlü konuşuyor’ diye kaygılanır.”

Sonuca değil, sürece odaklanılmalı

Halbuki çocuğun imtihan telaşını önlemek için sürece odaklanılmasını tavsiye ediyorsunuz. İmtihana kadar olan bu periyotta imtihan sonucuna değil, buradaki sürece odaklanması lazım. İmtihan sonucuna odaklanmak insanın denetim edemeyeceği bir şeydir. Denetim edemeyeceği bir şeye odaklanınca tasa yükselir. Meğer denetim edebileceği noktada örneğin imtihana kadar bildiklerini tekrar etmek, 100-200 ya da 300 tane soru çözmek kıymetlidir.”

Deneme imtihanlarındaki muvaffakiyete bakılmalı

Bu üzere imtihanlarda çok büyük gayeler koymanın mesela 10 bine girme maksadının de sonuç odaklı fikirden kaynaklandığını belirten Tarhan, “İlk 10 bine gireceğim baskısı, sonuç odaklı fikirdir. Genç burada ‘İlk 10 bine giremezsem ne olacak?’ demeye başlıyor. ‘Ben elimden gelenin en güzelini yapacağım, benim vazifem bu lakin kaç bine girerim onu bilemem. İnşallah 10 bine girerim ya da 50 bine girerim’ üzere bir gaye koyabilir kendine… Lakin sabahtan akşama kadar daima sonucu düşünürse o öğrenci imtihanda panik yapıyor. Burada çocuğun ya da gencin deneme imtihanındaki başarılarına bakması gerekiyor. ‘Deneme testlerinde birinci 10 bine girebiliyorum. Ben daha evvel deneme testinde şu puanı aldım, bunu da yapabilirim. Başarılı olmamam için hiçbir sebep yok’ halinde düşünürse korkusu azalır. Yani hazırlıklı olan kişinin bu türlü durumlarda tasası azalır.” diye konuştu.

Gerilim altında serinkanlı kalmanın öğrenilebilen bir marifet olduğunun altını çizen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu doğuştan gelmiyor. Bir geminin fırtınaya hazırlanması üzeredir. Akıllı kaptanlar fırtınaya yakalanmamak için tedbir alanlardır.” dedi.

İmtihana sayılı günler kala her gün için plan yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, imtihana bazıları vakit çok fazla mana yüklendiğini belirterek “Oysa imtihan hayatta muvaffakiyet basamaklarından biri.” dedi.

İmtihan gerilimiyle baş etmede beyin dostu yaşamak değerli

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, imtihan gerilimiyle başa çıkmak için tavsiyelerini şöyle sıraladı:

“Sınav gerilimiyle başa çıkmada uyku, beslenme ve antrenmanın katkıları çok büyük. Uyku beynin en büyük dostudur. Beyin dostu yaşayan şahıslar imtihanda daha rahat eder. Beyin dostu yaşamada ne vardır? Burada beslenme usulü çok kıymetlidir. Mideyi çok doldurmamak gerekiyor. İmtihan öncesinde mide çok dolduğu vakit odaklanma zorlaşıyor. O nedenle imtihan öncesinde hafif şeyler yemek çok değerli. Ders çalışmadan evvel karbonhidrat ve çok şekerli şeyler yediğiniz vakit kan şekeri birden yükseliyor. Böylelikle uykuya eğilim, halsizlik, kolunu ve bacağını oynatamayacak derecede halsizlikler oluşur. Akdeniz mutfağı çok kıymetli. Renkli tabak diyoruz tıpkı vakitte. Protein, karbonhidrat, zerzevat ve meyvenin içinde olduğu, her renkten yiyeceğin olduğu bir beslenme modeli. Bu formda beslenmek beyin dostu beslenmedir.”

Gerilimle başa çıkmada uyku kesinlikle düzenlenmeli

Gerilimle başa çıkmada kaliteli uykunun da kıymetine işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yatmadan evvel kahve içmekten kaçınılmalıdır. Erken yatıp erken kalkmaya ihtimam göstersinler. Uykudan evvel tablet ve telefonları bıraksınlar. Bu da uykunun kalitesini düşürmektedir.” diye konuştu.

Günde iki kupa kahve içebileceklerini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Sabahtan öğlene kadar kahve tüketmekte hiçbir sorun yoktur. Kahve doğal olarak dikkat açar.” dedi.

Anne baba ilgisi çocuğun akademik muvaffakiyetini etkiliyor…

Çocuğun anne ve babasının bağını örnek aldığını belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Evde huzurlu sıcak bir ortam varsa anne baba çocuğa eğitim için atmosferi aslında hazırladı demektir. Çocuk meskene severek geliyorsa, konutta memnunsa, eşyasını odasını seviyorsa yüzde 50’si halloldu demektir. Çocuğa özgürlük-sorumluluk istikrarını de öğretmek gerekiyor. Her yaşın sorumluluğu başkadır. 5-6 yaşındaki çocuğa, 12-13 yaşındaki çocuğun sorumluluğu verilmez.” diye konuştu.

Meskenin en inançlı alan olduğu hissettirilmeli

“Bu devir tıpkı vakitte ergenlik dönemi” diyen Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu kendi kimliğini arayıp bulma periyodu. Bu devirde annesinin ve babasının yanında olduğunu hissetmeleri kıymetli. Çocuğun en inançlı alanı konutu. Çocuğa bu hissettirilmeli.” diye konuştu.

Çocuğa konuşma imkanı verilmeli

Çocukla birlikte vakit geçirmenin de değerli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Beraber vakit geçirirken tek mevzu ders olmamalı. Hayat olayları, günlük olaylar hakkında konuşulabilir. Ancak yalnızca anne ya da baba konuşmayacak. Ekseriyetle bizim kültürümüzde anne ve baba konuşuyor, çocuk dinliyor. Çocuğa soru sordurtan en hoş öğrenme prosedürü sokratik sorgulama formülü. Çocuğa konuşma imkanı verecek biçimde çanak sorular sorulabilir. Mesela ‘Şu bahiste ben bu türlü diyorum’ diye yaklaşmak yerine ‘Sen bu bahiste ne düşünüyorsun’ halinde bir yaklaşım faydalı olabilir. Çocuğa buyurgan davranmak yerine örnek olmak ve seçenek sunmak gerekiyor.” diye konuştu.

Gerilim var, panik yok diyoruz

İmtihan öncesinde gerilimin de olağan olduğunu ve olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Stres var, panik yok diyoruz. Çocuğun imtihan öncesi gerilim olması olağan. Bundan korkmasınlar. Gerilim var panik yok. Zira panik bozuyor kişiyi. O gerilim değil. Annesinin ve babasının yanında olması kâfi. Çocuğa hiçbir şey demesinler. Kapıya kadar götürsünler. İtidalli bir formda, hiç ders konuşmasınlar. İsterse çocuk onlara sorsun.” tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı