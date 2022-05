Annelere en teknolojik hediye: ViewSonic M1 Mini Projeksiyon

ANNENİZ “HER YERDE DİZİ VE SİNEMA” KEYFİ YAŞASIN

ViewSonic, Anneler Günü için farklı hediye arayışında olanlara hem şık hem de teknolojik bir alternatif sunuyor. Özellikle dizi ve film seven annelere ister evde ister dışarıda her yere taşınabilir, hafif ve estetik M1 mini Plus projeksiyon cihazı hediye edilebilir.

Anneler Günü’nde alışagelmiş hediyelerin dışına çıkıp farklı alternatif arayışında olanlar için ViewSonic M1 mini Plus projeksiyon cihazıoldukça renkli bir seçenek. 1 kilogramdan daha hafif olan cihaz, ultra mini boyu ve değiştirilebilir renkli kapakları ile adeta bir cep sineması işlevi görüyor. Dahili pili, Harman Kordon Bluetooth hoparlörü, taşınabilir şarj cihazıyla dışarıda veya hareket halindeyken de kullanılabiliyor.

Cihaz, ayarlanabilir standıyla ister tavana ister duvara isterse perdeye yansıtılabiliyor. ViewSonic M1 mini Plus; Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısıyla akıllı cihazlardan kablosuz yayın, dahili içerik akışı ve ses amplifikasyonu ile erişim kolaylığı da sunuyor. Projeksiyon cihazının akıllı standı, lens kapağı olarak ikiye katlanırken, 360 derece de kurulum sağlıyor. Lens kapağı çıkarıldığında otomatik olarak çalışmaya başlayan cihazın, lensin önüne nesne geldiğinde otomatik olarak kapatacak bir emniyet sistemi de mevcut. ViewSonic M1 mini Plus; MicroSD kart yuvası, USB Type-A ve USB Type-C bağlantıları içeriyor.

Bir Bluetooth hoparlörüne dönüştürülerek sevilen müziklerin de dinlenebildiği cihaz ayrıca 30 bin saatin üzerinde çalışma ömrüyle de uzun yıllar keyifle kullanabiliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı