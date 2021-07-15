Antalya Büyükşehir Belediyesi Petshop ve Yerel Hayvan Koruma Görevlisi eğitimi düzenliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sıhhati ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, petshop sahiplerine ve hayvan severlere yönelik fiyatsız sertifikalı eğitim semineri düzenleyecek. Eğitimlere katılmak isteyenlerin 1 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurması gerekiyor.Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sıhhati ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, 5 Temmuz Pazartesi günü Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği’nin 17. hususu gereği “Yerel Hayvan Müdafaa Vazifelisi Eğitimi” gerçekleştirilecek. 6 Temmuz Salı günü de 5199 Sayılı Hayvanları Müdafaa Kanunu çerçevesinde “Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapan Kişilere- Petshop Sahiplerine” yönelik fiyatsız sertifikalı eğitim semineri düzenleyecek

SONLU KONTENJAN

Eğitimler, Covid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde sonlu sayıda kontenjan ile gerçekleştirilecek. Eğitimlere katılmak isteyen vatandaşlar, 1 Temmuz Perşembe günü saat 17.30’a kadar, dilekçe yoluyla Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne başvurabilecek. Mahallî Hayvan Muhafaza Vazifelisi olmak isteyenlerde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak, 18 yaşını bitirmiş olmak, kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, hayvan müdafaa dernek ve vakıflarına üye ya da bu bahiste yararlı hizmetler yapmış olmak koşulları aranıyor. Müracaat esnasında istenilen evraklar şöyle: Müracaat Evrakları

1. T.C. Kimlik No, Adres ve Bağlantı Bilgilerinin yer aldığı Dilekçe,

2. Müracaat Formu (Tarım ve Orman Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü’nden temin edebilecek),

3. İştirakçilerin, hayvan müdafaa dernek ve vakıflarına üye ya da bu hususta yararlı hizmetler yapmış olduğunu gösteren evrak,

4. İkametgah evrakı,

5. 2 adet vesikalık fotoğraf,

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı