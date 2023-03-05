Antalya Konyaaltı Avrupa Kupası yarı finalinde

2022-23 EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek finalin rövanş maçında İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni deplasmanda 36-33 mağlup eden Antalya Konyaaltı Belediyesi, yarı finale yükseldi.

İZMİR (İGFA) – İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı da Antalya Konyaaltı Belediyesi’nin 20-18 üstünlüğü ile geçildi. Antalya’da oynanan ilk maçı da 39-28’lik skorla kazanan Antalya Konyaaltı Belediyesi, EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası yarı finaline yükseldi.

İki takım oyuncuları da 6 Şubat’ta yaşanan depremi unutmadı. İzmir BBSK’lı sporcular, sahaya “Yaralarımızı birlikte saracağız”, Antalya temsilcisi de “Güzel günler göreceğiz çocuklar” yazılı pankartlar ile sahaya çıktı. İzmirli kadın hentbolcular giydikleri ön yüzünde depremde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve ailesinin fotoğrafın yer aldığı tişörtün arkasında da “Geçmiş olsun Türkiye” yazısı yer aldı. Karşılaşmadan önce 11 ilde depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ramazan Karabulut, İzmir BBSK Başkanı Ersan Odaman ile bir çok davetli de Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçını protokol tribününde birlikte izledi.

Antalya Konyaaltı Belediyesi, 18 Mart tarihinde oynanacak yarı final maçında Slovakya’nın MKS IUVENTA Michalovce ekibiyle kendi evinde karşılaşacak. Yarı final rövanş maçı ise 25 Mart’ta Slovakya’da yapılacak.

EHF Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası finali ise 29 Nisan ve 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Kaynak : İGFA