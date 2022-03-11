Anzer Balı Hakkında Her Şey

Anzer Balı

Anzer balı çok faydalı bir besin olmakla birlikte sağlığa olan katkıları da saymakla bitmez. Rize’nin Anzer yaylasından farklı ülkelere gönderilen bu bal doğanın insanlığa armağanı olarak da bilinir. Rize’nin Anzer yaylasında bulunan arıların 400’den fazla çiçeği dolaşarak elde ettiği bu bal neredeyse bir altın değerindedir.

Pek çok çeşitte çiçek balı vardır. Ancak Anzer balı çiçek balları arasından en iyileri arasında yer alır. Mis kokusu, düşük glikoz miktarı ve aromatik tadı ile herkes tarafından sevilerek tüketilir. Son zamanlarda içeriğinin sağlığa olan faydalarından ötürü satışı da yaygınlık göstermiştir.

Anzer Balı Faydaları

Anzer balı faydaları öyle yaygındır ki günümüze Osmanlı Devleti’nden taşınmıştır. Osmanlı Devleti’nde padişahlar Anzer balını sıklıkla tüketirdi. Bu balın bilinmeyen mucizevi faydaları ise şu şekildedir;

Kalp ve damar hastalıklarına iyi gelir.

Mide ve bağırsak olmak üzere birçok sindirim sistemine iyi gelmektedir.

Tüketen kişiye enerji verir.

Kilo aldırmayacağı gibi kabızlık şikayetine de iyi gelir.

Sarılık rahatsızlığında kan yapıcı etkiye sahiptir.

İshali kesme etkisi bulunur.

Kısırlığa iyi gelir.

Erken teşhis edilen kanser hastalığında tedavi edici olarak kullanılır.

Cilt üzerinde maske olarak uygulandığında olumlu bir etkiye sahiptir.

Kansızlığa karşı etkilidir.

Açık yaraların iyileşmesini sağlar.

Anzer balı görüldüğü üzere oldukça faydalıdır. Çocuklarda kullanılması da yararlıdır ancak bunun için çocuğun 2 yaşını geçmiş olması gerekir. Pek çok sağlık problemine iyi geldiği ispatlanmıştır. Siz de bağışıklık sisteminizi korumak için düzenli olarak Anzer balı tüketebilirsiniz.

Anzer Balı Nasıl Tüketilir?

Anzer balı tüketimi küçük ve büyüklere göre değişiklik gösterir.

Büyükler için; Sabah ve akşam yemeklerden 1 saat önce aç karna 1 yemek kaşığı tüketilebilir.

Küçükler için; Küçüklerde Anzer balı günde iki kez tüketilebilir. Sabah ve akşam yemeklerinden 1 saat önce 1 tatlı kaşığı tüketilebilir.

Bebekler için; Günde yalnızca 1 defa 1 çay kaşığı tüketilebilir. Yine aç karna tüketilmesi tavsiye edilir.

Tercihe göre Anzer balını bir bardak süt içerisine katarak da tüketebilir veya çocuklarınıza verebilirsiniz. Bununla birlikte ılık su ile beraber şerbet haline getirerek de tüketebilirsiniz.

Anzer Balı Nereye Ait?

Rize’nin Anzer yaylası ülkemiz çapında oldukça ünlüdür. Dünyanın birçok yerinde bulunmayan bitki örtüsüne sahip olan bu yaylada Alman ve İngiliz araştırmacıların yapmış olduğu bir araştırmada 500 civarında çiçek çeşidinin bulunduğuna saptanmıştır. Anzer yaylasında 3 farklı mevsime ait çiçek polenleri tek bir polen içerisinde bulunur. Dolayısı ile Anzer balı yalnızca Rize Anzer’de yetişir. Anzer balını ünlü ve aynı zamanda pahalı yapan unsur ise çiçek çeşitlerindeki fazlalık ve nadirliğidir. Aynı şekilde arıların da cinsi bu durumu yakından etkiler.

Anzer Balı Özellikleri

Anzer balını yapan arılar ‘’yorulmaz arı’’ tabiri ile bilinen Kafkas arılarıdır. Çalışkanlığı ile bilinen bu arı aynı zamanda soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır. Ancak ne yazık ki Kafkas arıları da nesli tükenmeye başlayan arılar arasında yer alır. Bu balın ünlü olmasını sağlayan özelliklerden biri de 400’den fazla çiçek poleninin kullanılması ve bu polenlerin işçi arılar tarafından bal haline getirilmesidir.

Anzer balı, diğer pek çok ballara nazaran daha düşük glikoz ve rutubet oranına sahiptir. Bu nedenle koku ve tat kalitesi de oldukça iyidir. Anzer balı, nitelikli özellikleri sebebi ile az miktarda toplanır. Son derece kuvvetli bir bal olduğu için diğer ballar kadar fazla tüketilmemesi ve tavsiye edilen miktarın aşılmaması önerilir.