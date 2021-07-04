Ar-Ge’nin Gururu İlk 250 Listesi Belli Oldu

Coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyayı tesiri altına alan Covid-19, hayatın bir çok alanında 2020 yılını kayıp bir devir olarak kayıtlara geçirse de, Turkishtime tarafından büyük bir özveri ve titizlikle hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırması firmaların Ar-Ge çalışmalarında dur durak bilmediğini ortaya koydu. Araştırmaya nazaran 2020 yılında en fazla Ar-Ge harcaması yapan şirket, 3 milyar 356 milyon lira ile ASELSAN oldu. 500 firmanın toplamda 16 milyar 995 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiğini gösteren araştırmada; TUSAŞ ve TOFAŞ, ASELSAN’la birlikte birinci üçte yer almayı başaran isimler oldu.

İktisat ve İş Dünyası Portalı Turkishtime, bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiği “Türkiye Ar-Ge Araştırması” ile Türkiye’nin katma paha seyahatinde nereye vardığını gözler önüne sererken araştırmada yer alan 500 firma Ar-Ge harcamasını 16 milyar 995 milyon TL’ye çıkardı. Ar-Ge çalışmalarına dair Türkiye’de son yıllarda önemli adımlar atılırken İktisat ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın 2013 yılında start verdiği “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” da bu gayeye hizmet eden en kıymetli ataklardan biri oldu. Bugüne kadar binlerce firmanın dahil olduğu araştırma, sekizinci yılına girerken “Türkiye’de Ar-Ge hafızasını yaratmak” vizyonunun üstüne bir taş daha ekledi.

Pandeminin gölgesinde geçen bir yıl olan 2020’de Türkiye iktisadına dair grafikte düşüş yaşanmasına karşın araştırmaya husus olan 500 firma, 2019 yılına göre Ar-Ge’de daha güçlü bir performans ortaya koydu.

Geçtiğimiz yıl olduğu üzere bu yıl da T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge merkezine sahip firmaların Ar-Ge 250 araştırması kapsamında yaptıkları bildirimler ile Türkiye ihracat sıralamasındaki birinci 500 firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalardan hareket edilerek hazırlanan araştırmada, gelenek tekrar bozulmadı ve savunma endüstrinin tartısı bir defa daha en derinden hissedildi.

ASELSAN LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Ar-Ge’deki toplam büyümenin lokomotifi olan savunma sanayii firmaları Araştırma’da birinci 50’ye giren firmaların yüzde 60,7’sini oluşturdu. Bu oran her ne kadar 2019 yılında yüzde 62,6 olsa da savunma sanayi liderliği elden bırakmadı. Tekrar birinci 50’ye bakıldığında savunma endüstrini; yüzde 15,9 ile otomotiv sanayisi, yüzde 6,4 ile beyaz eşya ve tüketim elektroniği takip etti.

Firmaların 2020 dataları ışığında, Ar-Ge’ye yapılan yatırımın kıymetine dikkat çeken araştırmada bu yıl liderlik koltuğuna savunma endüstrinin kıymetli oyuncularından biri olan ASELSAN geçti. Bayrağı bir evvelki yılın birincisi olan TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’den devralan firma, 2020 yılında 3 milyar 356 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması ile Türkiye’nin Ar-Ge’deki ekosistemine kıymetli bir katkı sağlamış oldu.

2019 yılının önder ismi TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 2020 yılında listenin ikinci sırasına yerleşirken firma, kelam konusu periyotta Ar-Ge’ye 2 milyar 649 milyon TL ayırdı.

2019 datalarının aktarıldığı bir evvelki araştırmada 355 milyon 167 bin TL ile sekizinci sırada yer alan Tofaş, beş basamak yükselerek üçüncülüğe yerleşti. 2020 yılında Ar-Ge’ye 575 milyon 82 bin TL ayıran firma, böylelikle bir evvelki yıla nazaran yüzde 61,9’luk büyüme ile önemli bir sıçrama yaşadı. Bir evvelki araştırmanın üçüncü sırasında yer alan Roketsan, bu yıl listede dördüncü sırada yer aldı. 2019 yılında 525 milyon 252 bin TL olan Ar-Ge harcama meblağını 2020 yılında 488 milyon 816 bin TL olarak gerçekleştiren firmanın, bir evvelki yıla nazaran Ar-Ge yatırımlarında yüzde 6,9’luk bir gerileme görüldü.

2020 yılında 458 milyon 108 bin TL’lik Ar-Ge harcamasına imza atan TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’nin (TEI) 2019 yılında Ar-Ge’ye ayırdığı bütçe; 313 milyon 618 bin TL’ydi. TEI TUSAŞ iki yıl ortasında gösterdiği yüzde 46,1’lik artışla Ar-Ge sıralamasında sekizincilikten beşinci sıraya yükseldi. Listenin birinci 10’unda TEI TUSAŞ’ı sırasıyla; Turkcell Teknoloji (443 milyon 927 bin TL), Ford (441 milyon 975 bin TL), Havelsan (433 milyon 994 bin TL), Vestel (335 milyon 131 bin TL) ve Arçelik (318 milyon 211 bin) izledi.

AR-GE’DEKİ TOPLAM BÜYÜMENİN LOKOMOTİFİ; SAVUNMA SANAYİİ

Geçen yıllar içinde Ar-Ge’deki hissesini önemli manada artıran savunma sanayi, bu yıl da Ar-Ge’deki toplam büyümenin lokomotifi oldu. Ar-Ge birinci 50’deki firmaların kesim bazında toplam Ar-Ge yatırımlarının birinci 50 firma toplamına oranlarına bakıldığında; savunma endüstrinin yüzde 60,7 üzere çok yüksek bir orana sahip olduğu görülüyor. Sayılar bize; birinci 50 firma yatırımının 2017-2020 ortasında sırasıyla yüzde 50,8, yüzde 49,7, yüzde 58,2, yüzde 55,9 üzere çok yüksek kısmını yalnızca Aselsan, TUSAŞ, Roketsan, TUSAŞ TEI ve Havelsan üzere beş kıymetli firmanın gerçekleştirdiğini gösteriyor. Bu noktada savunma sanayii, Ar-Ge yatırımlarının dolaylı yollardan teknolojinin ve inovasyon kültürünün gelişmesine önemli manada katkılarının olduğunu gösterdi.

Savunma endüstrinin birinci sırada yer aldığı birinci 50’deki bölüm sıralamasında yüzde 15,9 ile otomotiv sanayisi ve yüzde 6,4 ile beyaz eşya ve tüketim elektroniği firmaları yer aldı.

OTOMOTİVİN DEV ÜÇLÜSÜ; TOFAŞ, FORD, OTOSAN

Ar-Ge’nin lokomofi olan savunma endüstrinin akabinde bu alandaki tartısını hissettiren ikinci kesim ise otomotiv ve otomotiv yan sanayi oldu. Otomotivdeki üç kıymetli güç (Tofaş, Ford, Otosan) gerçekleştirdikleri projelerle otomotiv bölümünün Ar-Ge sayılarında itici bir rol oynadı. 2020 yılında gerçekleştirdiği 575 milyon 82 bin TL’lik Ar-Ge yatırımı ile genel sıralamada üçüncü sırada yer alan Tofaş, kendi bölümünde ise listenin en başında yer aldı. 2019 yılında 355 milyon 167 bin TL olan Ar-Ge bütçesini yüzde 61,9 artıran firmanın 2021 yılı için planladığı Ar-Ge sayısı 883 milyon TL.

BAYAN İSTİHDAMINDA DEVA BİR ADIM ÖNDE

Uzmanlar 2020 sayılarına bakıldığında Ar-Ge merkezlerinde çok daha yüksek oranlarda bayan mühendis istihdam edilebileceğine dikkat çekiyor. Deva Holding yüzde 60,3 oranı ile Ar-Ge kısmında en yüksek bayan çalışan oranına sahip firma olurken Logo Yazılım (yüzde 43,4) ve Turkcell Teknoloji’nin de (yüzde 36,0) istihdamda bayan çalışan oranları yeterli düzeylerde olduğu görünüyor. Bu noktada uzmanlar öbür firmaların da kelam konusu alanda yapabileceği birçok toplumsal teşebbüs imkanı olduğunu söz ediyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE İLAÇ BÖLÜMÜ AR-GE’DE PİK YAPTI

Birinci 50’deki dal sıralamasında Ar-Ge yatırımlarından yüzde 2,9 hisse alan ilaç kesiminin tepedeki ismi 117 milyon 544 bin TL ile Deva Holding olurken onu sırasıyla; Turgut İlaç, Nobel İlaç, Abdi İbrahim, Sanofi ve World Medicine takip etti. Birinci 50 firmanın ilaç dalındaki yatırımları 2020 yılında 377,9 milyon TL’ye yükselirken bunda, en büyük yatırıma sahip Deva İlaç’ın DEVAR-GE bünyesindeki çalışmalarıyla birlikte; Turgut İlaç, Nobel İlaç, Abdi İbrahim ve Sanofi’nin Ar-Ge yatırımları belirleyici oldu.

Dünyada en yüksek Ar-Ge yatırımlarının ciroya oranı en yüksek bölümün başında ilacın (yüzde 15’den fazla) geldiğini belirten uzmanlar, bu oranın biyoteknoloji ve biyofarmada yüzde 30’ların üzerine çıktının altını çiziyor.

Uzmanlar, COVID-19’a karşı aşı ve tedavi Ar-Ge çalışmalarının bölümün 2020 yatırımlarında önemli farklı yönelmelere neden olduğunu belirtirken birçok ülkenin artık DNA/RNA sentezi, genetik, hücre ve doku mühendisliği üzere geleceğin teknolojilerini de içeren biyoteknoloji alanına odaklandığı tabir ediliyor. Uzmanlar Türkiye’nin MR, tomografi üzere yüksek teknolojili aygıtlar için geç kalmış olsa da, dışa bağımlılığı da azaltmak ve insan sıhhatini koruyabilmek için, kıymeti pandemide fark edilen tıbbi aygıt bölümünün de potansiyeli yüksek bir Ar-Ge alanı olduğunun altını çiziyor.

BİRİNCİ 250’DE AR-GE ORTALAMASI 64 MİLYON TL

Listedeki birinci 250 firmanın ortalama Ar-Ge harcaması yaklaşık 64 milyon liraya denk geliyor. Türkiye iktisadını göz önünde bulundurduğumuzda bu oranın son derece düşük olduğu belirtiliyor. “64 milyon lira Türkiye’deki tüm firmaların ortalaması değil en fazla Ar-Ge harcaması yapan 250 kurumun ortalaması. Bu açıdan değerlendirildiğinde sayılar şimdi tatmin edici düzeyde değil” diyen uzmanlar, ayrıyeten 250 firmanın 16 milyar liraya yaklaşan Ar-Ge harcamasının yaklaşık 6 milyar lirasını birinci iki firma olan Aselsan ve TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’nin gerçekleştirdiğine vurgu yapıyor.

PROJE SAYISINDA ASELSAN LİDERLİĞİ ELDEN BIRAKMADI

Listenin birinci 100’ünde yer alan firmaların toplam proje sayısı 6384 iken listenin en başında yeniden Ar-Ge birincisi Aselsan yer alıyor. 749 proje sayısıyla (2019 yılında bu sayı 620’ydi) listenin en başında yer alan Aselsan’ı; Deva Holding (296), World Medicine (220), Abdi İbrahim (153), Dyo Boya (136), Roketsan (114), Hidromek (112), Polifarma (110), ve Argis (105) takip ederek bu kategoride birinci 10’da yer alıyor.

Araştırma sonuçları birinci 250 firma ortasında 2020 yılında patent almayan firmanın bulunmadığına işaret ediyor. Tüm firmalar en az iki patenti tescillemişler. Bunun hoş bir gelişme olduğunu söz eden uzmanlar, öteki yandan patent sayısındaki 2.68 olan firma ortalamasının düşük olduğunun altını çiziyor. 2020 yılında yalnızca IBM 9435 patente imza atarken, Samsung 8539, LG 5112, Apple 2840, Amazon 2373, Panasonic 1929 patent tescillemiş.

PATENT SAYISINDA TURKCELL’İN GÜCÜ

2019 yılında Ar-Ge merkezinde alınan 142 patent sayısıyla bu kategoride listenin başında yer alan Turkcell, 2020 yılında da liderlik koltuğunu kaptırmadı. Firma 177 patent sayısıyla birinci sırada yer alırken onu 45 patent sayısı ile otomotiv devi Tofaş izledi. Tırsan’ın 34 patent sayısıyla üçünvü olarak yer aldığ listede; BSH 31, Türk Traktör 24, Bosh 23, Turaş Gaz 22, Anadolu Isuzu 21, Otokar 19, Netaş 19 patent sayısı ile listenin birinci sıralarına yerleşen isimler oldu.

FİRMALAR 2021 YILI AR-GE PLANLARINI YAPTI

2020 yılını güçlü bir performansla kapatan firmalar 2021 yılına dair Ar-Ge bütçelerini de planladı. Araştırma raporuna nazaran 2021 yılında en fazla Ar-Ge- harcaması yapacağını öngören firma; 2020 yılının önderi Aselsan görünüyor. Firmanın 2021 yılına dair planan Ar-Ge harcama meblağı 3 milyar 860 milyon TL. Aselsan’ı 3 milyar 320 milyon TL ile TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. takip ederken, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 1 milyar 845 milyon TL ile listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Listede TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.’yi (TEI) takip eden ve birinci 10’da yer alan firmalar ise; Tofaş (883 milyon TL), Roketsan (848 milyon 873 bin TL), Havelsan (766 milyon 86 bin TL), Otokar (338 milyon 523 bin TL), Siemens (300 milyon 468 bin TL), Logo Yazılım (288 milyon 900 bin TL), FNSS Savunma Sistemleri (263 milyon TL) olarak sıralanıyor.

AR-GE’DE BÜYÜME TRENDİ DEVAM EDİYOR

2020 yılına dair Ar-Ge araştırma sonuçları firmaların Ar-Ge harcamalarının artan bir grafik çizdiğini gösteriyor. Pandemiye karşın büyüme trendinin devam etmesi Ar-Ge’nin geleceğine dair umutları yeşertirken öteki taraftan uzmanlar istenilen düzeyde olunmadığına da dikkat çekiyor. Dünyada en fazla Ar-Ge yatırımı olan markalara baktığımızda; Samsung’un Ar-Ge yatırımının tek başına 15 milyar dolar, Google’ın yeniden tek başına yaklaşık 15 milyar dolar Ar-Ge ve inovasyon harcaması olduğunu görüyoruz. Bu sayılar bize, kelam konusu alanda önümüzde uzun bir yolun olduğuna işaret ediyor.

2020 Ar-Ge Harcamasına Nazaran En Büyük 10 Şirket SIRA Şirket 2020 AR-GE HARCAMASI (₺) 1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3.356.327.355 2 TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 2.648.665.457 3 Tofaş Türk Araba Fabrikası A.Ş 575.082.121 4 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 488.816.111 5 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 458.108.372 6 Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 443.926.747 7 Ford Otomotiv San. A.Ş. 441.975.000 8 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 433.993.861 9 Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. 335.131.000 10 Arçelik A.Ş. 318.211.000

2021 yılında En Fazla Ar-Ge Harcaması Planlayan 10 Şirket

SIRA ŞİRKET 2021’DE PLANLANAN AR-GE HARCAMASI (₺) 1 Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş 3.859.776.458 2 Tusaş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 3.320.000.000 3 TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 1.845.141.738 4 Tofaş Türk Araba Fabrikası A.Ş. 883.000.000 5 Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 848872665 6 Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 766.085.956 7 Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş 338.523.000 8 Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. 300.468.106 9 Logo Yazılım San. ve Tic A.Ş. 288.900.053 10 FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. 263.000.000

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı