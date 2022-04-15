Ara tatilin son üç gününü iyi değerlendirin

ARA TATİLDE ÇOCUKLARLA YAPILACAK ETKİNLİK ÖNERİLERİ

11 Nisan 2022’de tüm Türkiye’den 18 milyona yakın ilk, orta ve lise öğrencileri ve aileleri ara tatile girdi. Bu kısa tatili en verimli şekilde değerlendirmek üzere İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜ GVO) Rehberlik Bölümü farklı yaş gruplarına uygun öneriler paylaştı.

Okul öncesi ve ilkokul öğrencileri ara tatili doğada keşifler yaparak geçirsin

Uzun bir kış döneminin ardından ailelerin güzelleşen havaları da değerlendirerek çocuklarının açık havada ve yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirmesi için programlar yapması önemli. Çocuklarla ormanda veya deniz kenarında yürüyüş yapmak, botanik ve doğa parklarını gezerek farklı bitkilerle ve ağaçlarla tanıştırmak, içlerindeki doğa sevgisini besleyecek ve doğanın döngüsünü yaşayarak anlamalarını sağlayacaktır.

LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler aşırıya kaçmadan tekrar yapmaya devam etsinler

Sınava 2 ay kadar bir hazırlık süreleri kalan öğrenciler, günlük rutinlerini fazla aksatmadan tekrar ve test çalışmalarına devam edebilirler. Burada önemli olan tatil zamanındaki çalışmalarda aşırıya kaçmamak. Aileler, çocukların ve gençlerin derslerden uzak geçen zamanda dinlenmelerine ve yenilenmelerine izin vermeliler. Aşırı yorucu aktiviteler, beslenme ve uyku düzenini bozacak seyahat programları yerine, günlük rutinlerini daha az zorlayan bir programla tatil süreci değerlendirilmeli. Çocuklar ve gençlerin onlara moral verecek, kendilerini neşelendirecek arkadaşları ile görüşmesini sağlamalı. Bilgisayar, tablet ve cep telefonuyla geçirdikleri zamanları sınırlayarak, açık havada, hafif spor ve yürüyüşlerle fiziksel ve ruhsal iyi olma hallerini pekiştirmeli.

Çocuklarla yapılacak etkinlik önerileri

Ara tatilde öğrenciler okul zamanında fırsat bulamadıkları; odalarındaki eşyalarını (giysi dolabı, kütüphane, çalışma masaları vb.) daha ayrıntılı düzenleyebilir, kitap, dosya, ödev kağıdı gibi materyallerini arşivlenecek ya da geri dönüşüme verilecek şekilde elden geçirebilirler. Bu konuda ailelerinden yardım isteyebilirler.

Tatiller kitap okumak için önemli fırsatlardır. Bitiremedikleri, okumak istedikleri kitapları tatil öncesinde planlayıp tatil boyunca da okuyarak bu süreci keyifli ve verimli bir şekilde geçirebilirler.

Mutfak etkinlikleri yapabilirler.

Atık malzemelerden tasarımlar oluşturabilirler.

Veliler çocukken yapmaktan hoşlandıkları etkinlikleri kendi çocuklarıyla birlikte yapabilirler. (Patates baskısı, ip boyama, isim-şehir-hayvan-bitki oyunu, sessiz sinema oyunu gibi)

Ayrıca,

Tatilde ailece izledikleri bir filmin afişini kendileri tasarlamak,

9 günlük bir resimli tatil günlüğü tutmak,

Ailece İstanbul Şehir Tiyatrolarının Online bir oyununu izlemek,

Kültür Bakanlığı https://www.ktb.gov.tr/TR-96599/sanal-gezinti.html adresinde ailece daha önce gitmedikleri bir yerin sanal turuna katılmak,

Çevrim içi müze gezisi ve atölyelerine katılmak,

Doğa, teknoloji, yaşam gibi çeşitli konularda belgeseller izlemek, (Planet Earth serisi vb.)

Tatilde yemek, ekmek yapımı, el işi (örgü, makrame, atık ürünlerden tasarım vb.), resim, maket yapımı, puzzle, kutu oyunu (Uno, jenga, scrabble) gibi etkinliklerle keyifli zamanlar geçirmek,

Tatil döneminde her güne egzersiz veya spor (Yaşlarına uygun yoga, pilates gibi aktiviteler),

Görebiliyorum Etkinliği: Öğrenciler evlerinin penceresinden bir fotoğraf çekip fotoğrafın altına “Görebiliyorum…” ile başlayan bir cümleyle gördükleri manzaraya ait bir hikaye yazmak

gibi çok değişik etkinliklerle yaratıcılıklarını geliştirebilirler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı