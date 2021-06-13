Araçta çocuk güvenliğini sağlayacak 6 öneri

Gün içinde makul noktalara çocuklarıyla birlikte seyahat eden araç şoförlerinin kıymetli önceliklerinden biri, çocuklarının araç içindeki güvenliğidir. Yanlış oto koltuğu seçimi, 5 noktadan kemer kullanılmaması, çocukların araç içinde yalnız bırakılması ve ön koltuğa oturtulması üzere birçok faktör çocukların araç içindeki güvenliğini tehdit etmektedir. 150 yılı aşkın esaslı geçmişiyle Generali Sigorta, araç içinde çocuk güvenliği için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

I-Size uyumlu oto koltuğu seçin

Çocuğun uzunluğuna, kilosuna, yaşına ve kullanılan otomobile uygun koltuk seçimi epeyce değerlidir. Zira, her oto koltuğunun kilo ve yaş hududu farklı olabilir. Mümkünse Avrupa Birliği güvenlik maddesine (I-Size) uyumlu oto koltuğu almaya itina gösterilmelidir. Testlerde başarılı sonuçlar alarak güvenliğini kanıtlayan, sertifikası bulunan onaylı koltuklar tercih edilmelidir.

Oto koltuk kemerini denetim edin

Çocuğunuzun, her seyahat esnasında inançlı bir formda bağlanmış olduğunu kesinlikle denetim edin. Çocuğunuzun araba içindeki güvenliğini daha çok arttırmak için başvurulan bu formül sayesinde daha inançlı seyahatler mümkün.

Çocuğunuzu ön koltuğa oturtmayın

Oniki yaşın altındaki çocukların ön koltuğa oturmaları çok risklidir. Bu yaşın altındaki çocukların ön koltuğa oturtulması hava yastığı ile boğulma, camdan fırlama ve gibisi birçok riski de beraberinde getirmektedir.

Asla yalnız bırakmayın

Market, para çekme ve gibisi kısa süreçler için dahi olsa çocuk otomobilde yalnız bırakılmamalıdır. Özelikle yaz aylarında otomobil içindeki sıcaklık, çocuklarda sıcak çarpması ve sıvı kaybı üzere nedenler münasebetiyle ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir.

Ellerinin ve parmaklarının sıkışmamasına dikkat edin

Araç içinde daima hareket halinde olan çocuklar, farkında olmayarak ellerini kapı bölgesine yakın noktalara koyabilirler. Bu nedenle, bilhassa kapıları açıp kapatırken dikkatli olunmalıdır. Ayrıyeten, camların da kapıların da çocuk kilidi ile müdafaa altına alınmış olması, araç içindeki güvenliği artıracaktır.

Bebek izleme aynası kullanın

Araç şoförünün yola odaklanması öncelikli hedef olmalıdır. Dikiz aynasından daima çocukları izlemek, ortada sırada geriye dönerek çocukları denetim etmek, şoförün dikkatini dağıtacak ve kaza yapma riskini artıracaktır. Bebek izleme aynası kullanarak şoförün daima gerisine dönerek dikkatinin dağılması engellenebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı